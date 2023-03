Eerste rouwenden tekenen rouwregister Raoul Servais: “Bescheiden en vriendelijk man”

Dinsdagnamiddag tekenden de eerste rouwenden het rouwregister voor de overleden filmmaker Raoul Servais, die vrijdag op 94-jarige leeftijd overleed. Dinsdag was de eerste dag, het rouwregister ligt nog tot en met zondag ter ondertekening in cultuurhuis De Grote Post, maar kan ook online worden getekend.

Omstreeks 12 uur dinsdagmiddag druppelen de eerste stedelingen binnen in de lokettenzaal van De Grote Post om het rouwregister ter attentie van de overleden Raoul Servais te ondertekenen. Dat kan eerder en nog altijd ook online via www.oostende.be/raoul. Daar lazen we dinsdagavond al een 25-tal rouwbeklagen.

De eerste die zijn medeleven schriftelijk betuigt in De Grote Post, is de 75-jarige François Van de Waeter, een aangespoelde Antwerpenaar en beeldend kunstenaar. “Ik doe het uit respect voor een groot kunstenaar en omdat ik vind dat we het verleden, ook artistiek, moeten memoreren, anders is er ook geen toekomst.” Na burgemeester Bart Tommelein slaat wat later Annuschka Vandewalle al een volgende bladzijde om: “In het Atheneum Stene toonde een leraar ons al een aantal van Servais’ animatiefilms, maar niemand vond er veel in. Pas toen de Servaisvleugel in Mu.ZEE er kwam, ben ik meermaals naar die films geen kijken en zag ik hoe ingenieus en origineel ze waren.”

Vande Lanotte: “Groot kunstenaar”

“Raoul was een erg bescheiden en innemend man en een groot kunstenaar. Ik was nog burgemeester toen hij in 2018 ereburger werd van de stad Oostende”, zegt ook oud-burgemeester Johan Vande Lanotte. “Het was een voorrecht jou te kennen”, zo besluit hij zijn condoleance in het register. Ook Nina De Bruyne, medewerkster Onthaal en Reservaties in Mu.ZEE schrijft haar gevoelens neer: “Een paar keer zag ik hem in Mu.ZEE toen hij zijn eigen vleugel kwam bezoeken. Via zijn films, ik heb ze op dvd, heb ik zijn werk beter leren kennen en ontdekte ik de vele dubbele bodems in zijn verhalen.”