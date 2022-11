Eendracht Hooglede rouwt om medewerker en papa Björn Demeulenaere (47) die onverwacht overleed

Zondag 20 november is Björn Demeulenaere overleden. De pas 47-jarige Roeselarenaar bezweek aan een plots hartfalen. Uiteraard zit zijn familie in zak en as, maar ook bij Eendracht Hooglede is het verdriet groot. Zoontje Wout speelt er bij de U12 en Björn stak er waar nodig vaak een handje toe.

Bij E. Hooglede zijn ze uiteraard ook met verstomming geslagen. Frederik Seurinck leerde Björn kennen toen Wout, de zoon van Björn bij Hooglede kwam voetballen. “Ik kende hem daarvoor niet, maar we kregen al snel een klik. Ook mijn zoon Abel heeft de leeftijd van Wout, dus bleven ze in hetzelfde ploegje spelen. Tot nu ook bij de U12.”

“Het is gewoon niet te vatten”

Björn en Frederik en hun echtgenotes konden het goed met elkaar vinden. “Zaterdag zijn we nog iets samen gaan eten. Hij benadrukte zelf nog dat je moet genieten van het leven en nog geen dag later was hij overleden. Het is gewoon niet te vatten.”

Björn stak ook graag een handje toe waar nodig. “Toen ik voor mijn werk in China zat, nam hij tijdelijk de trainingen over. Maar je mocht gewoon alles aan hem vragen, als hij kon helpen deed hij het met plezier. Ik kan me ook niet herinneren dat hij één match miste van Wout. En ook op alle trainingen was hij present. Een crème van een gast, dat beamen ook al zijn andere vrienden. En hij was ook gewoon graag onder het volk. Samen hadden we ook nog plannen gemaakt, zo zouden we met onze zonen naar Club Brugge gaan kijken. Maar dat is nu in één klap voorbij.”

An Beeuwsaert, de echtgenote van Frederik is ook afgevaardigde van het U12-ploegje. “We proberen de kinderen goed te begeleiden hierin. En uiteraard zullen met de ploeg en de club kijken voor een bloemetje. Maar dinsdag wordt alvast een heel zware dag.”