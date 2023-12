“Een echte topmens!”: rallypiloot Paul Lietaer verliest zijn grootste fan Serge Vuylsteker (69)

De succesvolle en ervaren rallypiloot Paul Lietaer en zijn entourage zijn in diepe rouw door het onverwacht overlijden van Serge Vuylsteker (69) uit Wervik. Op zijn fanpagina wordt hij Pauls grootste fan genoemd.

“Hij was fan van het eerste prille uur, een wandelende encyclopedie als het over Paul zijn jarenlange rallycarrière gaat”, zo staat het te lezen op de Facebookpagina van Paul Lietaer Fans. “Hij is een heel graag geziene figuur in de rallywereld en altijd aanwezig op service als Paul binnenrijdt. Altijd vriendelijk, medelevend,… Kortom een topmens! Dit nieuws komt ongelooflijk hard binnen bij het hele team.”

Vrienden en kennissen omschrijven Serge als een heel warme mens met het hart op de juiste plaats.

Fotograaf

Serge Vuylsteker groeide op in Kruiseke, in een gezin van vijf kinderen en woonde in de Leopoldstraat in Wervik. Hij was de echtgenoot van Monique Carreyn en vader van een zoon Birger. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen Helena en Mila.

Zijn grote passie was rallysport, maar hij zette zich ook in als vrijwilliger in het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis. Serge was lid van Okra. Ook fotografie was een grote hobby.