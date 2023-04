Eeeuwelinge Cécile overleden

Brugge verliest een van haar oudste inwoners. Op zaterdag 22 april is eeuwelinge Cécile Seynaeve thuis in Sint-Andries overleden. Enkele maanden geleden, op 23 december, kon ze nog haar 100ste verjaardag vierden.

Cécile Seynaeve werd geboren op 23 december 1922 in Torhout. Als kind zat ze op internaat in Heist. Maar eens om de drie maanden mocht ze naar huis. Op haar 18de leerde ze haar toekomstige man André Daelman kennen, op Torhout kermis. In 1945, na de Tweede Wereldoorlog, trouwde ze met hem. Hij werkte bij de spoorwegen en was onder meer stationschef in Moorslede en Brugge. Het koppel vestigde zich in Sint-Andries en kreeg één dochter: Christiane, die trouwens op dezelfde dag als haar geboren werd.

In 1978 sloeg het noodlot toe. Nog voor zijn pensioen overleed André, een zware klap voor haar.

Cécile kreeg twee kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen en maakte deel uit van een dubbel viergeslacht. Het was Cécile haar grote wens om tot haar honderdste, dankzij de hulp van haar dochter, Familiehulp en haar thuisarts, thuis te kunnen wonen. Dat lukte, en eind vorig jaar kon ze haar honderdste verjaardag vieren. Tijdens het feest in restaurant Petite Aneth zong ze samen met de Brugse burgemeester Dirk De fauw haar favoriete nummer La Vie en Rose.

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 28 april om 10.30 uur in het Uitvaartcentrum Verlinde in Sint-Andries. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.