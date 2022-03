Eduard Vansteelant gewezen zaakvoerder van OVA Ardooie overleden

In Ardooie is de Heer Eduard Vansteelant overleden. De heer Vansteelant was bekend als medezaakvoerder van de firma OVA in de Roeselaarsestraat in Ardooie.

De firma was een bekend familiebedrijf, aanvankelijk actief op de markt van de landbouwvoertuigen en bij uitbreiding producent van bulkwagens en opleggers. De heer Vansteelant woonde tot voor kort in de schaduw van het bedrijf aan de Roeselaarsestraat. Hij was de echtgenoot van Cecile Coucke. Momenteel verbleef hij in het Woonzorgcentrum BEN waar hij overleden is op de leeftijd van 91 jaar.

De uitvaartdienst heeft plaats in de parochiekerk te Ardooie op 22 maart om 11 uur. Naast zijn echtgenote laat de overledene vier kinderen na.

(JM)