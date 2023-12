Eddy Bille (85) uit Menen is overleden, 30 jaar fotograaf voor De Weekbode

In het AZ Delta Menen is dinsdag Eddy Bille (85) uit Menen overleden. Hij was maar liefst 30 jaar ononderbroken fotograaf voor De Weekbode. Eddy was ook sergeant bij het vrijwillig brandweerkorps en had zijn eigen fotozaak in de Ieperstraat. Als judoka droeg hij de zwarte gordel derde DAN. De grensstad verliest alvast een icoon. Hij was een vriend van velen.

Eddy volgde als fotograaf zijn vader Leopold ‘Pol’ Bille op. Vooral de activiteiten voor De Weekbode leverden hem in de loop van al die jaren duizenden foto’s op. Het maakte hem tot dé beeldarchivaris van Menen. In 2005 stopte hij met zijn fotozaak en eind 2008 zei hij de persfotografie op zijn zeventigste vaarwel.

Eenmaal de kaap van zestig jaar voorbij, bouwde Eddy geleidelijk aan af. Er was de leeftijd, maar hij wenste ook niet te investeren in de digitale fotografie. “Dat en de bijhorende toestanden met de computer worden me net iets te ingewikkeld”, vertelde hij destijds in De Weekbode. “Al de moderne technieken en snufjes laat ik met plezier aan de generatie na mij over.”

Het aantal foto’s van bijvoorbeeld geboorten is enorm. “Alles samen heb ik in 20 jaar alleen al 4.000 ‘geboortefoto’s’ voor de krant”, aldus Eddy destijds. “Menen telde vele jaren twee materniteiten.” Eddy Bille was ook een hele tijd de officiële fotograaf van de stad Menen. Voor deze opdrachtgever legde hij de jaarlijkse feestelijkheden zoals het carnaval en de Wieltjesfeesten vast. Hij werkte onder vier burgemeesters : Paul Ysebaert, Gilbert Bossuyt, Fernand Dehaene en Jean Libbrecht. Uit erkentelijkheid vanwege de stad Menen was Eddy de enige fotograaf, die werd toegelaten op de privé-ontvangst van koning Albert II in het stadhuis in 1996.

Legerdienst

Eddy volgde in 1957 een opleiding bij Agfa Gevaert in Mortsel en was in het Expojaar 1958 filmoperator tijdens zijn legerdienst in Brussel. Nadien vervolledigde hij zich met een leercontract in Paris Studio in Kortrijk. Vanaf 1960 zette hij zijn eerste stappen in het vak aan de zijde van zijn vader in hun zaak ‘Pol Bille & Zoon’. Terwijl vader als persfotograaf meestal buitenshuis aan de slag was, legde zoon Eddy zich toe op het studiowerk.

“Het was de bloeiperiode van de zwart-wit-fotografie. Retouches en andere ingrepen gebeuren tegenwoordig met de computer en photoshop, maar in die tijd sleten we uren in de donkere kamer om het beeld wat manueel te optimaliseren”, aldus Eddy destijds in De Weekbode. “In de periode van de communies zat ons huis drie dagen naeen vol met communicanten, die rustig hun beurt afwachtten om in onze studio vereeuwigd te worden. Koppels, die trouwden, brachten zelf hun bloemstukken mee om de studio in het gewenste decor om te toveren. Later gebruikten we Bois de Boulogne als decor. Ik heb in de studio ook honderden Menenaren voor een pasfoto over de vloer gekregen. In de jaren zeventig werd overgeschakeld op kleurfoto’s. Zwart-witfoto’s werkten we nog in de eigen studio en donkere kamer af. Kleurfoto’s en het amateurwerk werden uitbesteed. Maar het daaropvolgende digitale tijdperk was niet meer voor mij.”

Judo

Eddy Bille bracht in 1991 en 1995 samen met stadsambtenaar Eddy Demeyere twee albums ‘Menen Ter Ere’ uit. De samenstellers plaatsen daarin een verdwenen stadsbeeld van Menen tegenover een actuele opname van dezelfde locatie. Dat maakt ‘Menen Ter Ere’ tot twee unieke boeken.

Eddy was ook 35 jaar actief in de judosport, eerst al judoka in competitieverband, waar hij de zwarte gordel derde DAN behaalde, later als trainer bij clubs in Ieper, Poperinge en Asahi Menen. Voorts bleef Eddy Bille 30 jaar verbonden aan de brandweer en zwaaide af als sergeant.

Eddy Bille was de echtgenoot van Rita Keygnaert. Hij was de vader van een dochter Cathy en pluspapa van Isolde en Maarten. De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 27 december om 11.30 uur in de aula van de begraafplaats in de Dadizelestraat in Menen.