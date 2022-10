Echtgenote mist eerbetoon aan overleden David (31) op KV Kortrijk door rook van vuurpijlen Waregemfans

Op 19 september overleed David Vandorpe (31) aan een agressieve kanker. Als steun had KV Kortrijk bekeken of hij de aftrap van de derby tegen Zulte-Waregem mocht geven, maar die match haalde hij niet. Toch zorgden ze nog voor een eerbetoon op de ledwall. Echtgenote Stefanie was uitgenodigd, maar miste de boodschap door een rookgordijn van de Esseveefans.

Toen zijn zoontje Baptist goed drie jaar geleden het levenslicht zag, stond Heulenaar David Vandorpe erop om op het geboortekaartje te verwijzen naar zijn lievelingsploeg. “In de wieg gelegd voor KVK”, onderstreepte zijn vurige supportershart. Hij mocht dan wel van Deerlijk afkomstig zijn, dat hart klopte voor de Veekaa.

Geen aftrap

Goed een maand geleden kreeg hij een telefoontje van de club. David lag toen net weer in het ziekenhuis voor een controle. Hij streed al lang tegen een agressieve kanker en was terminaal. Ook bij de Veekaa wilden ze hem een hart onder de riem steken. “Hij mocht een speler ontmoeten, maar hij stelde voor om de aftrap te geven van de match tegen Zulte-Waregem”, vertelt echtgenote Stefanie.

Die aftrap zou hij niet meer meemaken. Op 19 september overleed David. “Ik was dan ook verbaasd dat ik deze week een telefoontje kreeg of ze toch nog iets konden doen voor David tijdens de derby”, aldus Stefanie. Wat, dat wist ze niet. “Maar ik kreeg kaarten, dus kon ik wel de match bijwonen.”

Enkel vuurpijlen

Uiteindelijk opteerde KV Kortrijk om af te roepen dat de match opgedragen werd aan David en werd zijn beeltenis getoond op de ledwall. Stefanie zou het echter niet zien. “Toen de spelers opkwamen, werden heel wat vuurpijlen afgestoken door de bezoekende fans, die net in de tribune tussen ons en het scherm zaten. Het enige wat we konden zien was rook.”

Ze kon vaag wel nog de stadionomroeper de boodschap horen zeggen, maar er was weinig eerbetoon aan. Stefanie kan er wel om lachen en vindt het vooral een mooi gebaar van de club. Ze weet ook wat David zou gezegd hebben. “Het is weer niet raar dat het van die Boeren komt”, zegt ze met de glimlach. Ook het resultaat, KV Kortrijk verloor de burenstrijd met 1-3, zou de fervente supporter danig doen vloeken hebben. “Hij zou alleszins niet content zijn geweest.” (JD)