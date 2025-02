“Echt een schrijver pur sang”: Gie Devos blikt terug op het leven van zijn zoon

Piet Devos (40) ging van ons heen op 5 november 2024, drie dagen voor zijn verjaardag. Ondanks volledige blindheid vanaf een zeer jonge leeftijd, groeide Piet uit tot een uitzonderlijke persoonlijkheid. Zijn vader Gie (72) deelt met ons zijn herinneringen aan zijn zoon: zijn intellect, zijn passie voor literatuur en zijn levenskracht. De opbrengst van Piets dichtbundel ‘Innerlijke lichtval’ gaat naar Kom op tegen Kanker.

Piet Devos werd geboren op 8 november 1983 en groeide op in Kortrijk. Een zeldzame netvliesaandoening – ontdekt toen hij zeven maanden oud was – leidde tot volledige blindheid op zijn vijf jaar. “Piet heeft er nooit een probleem van gemaakt dat hij blind was. Hij schakelde snel over op braille en ging naar een normale school. Als ouder moesten we soms opkloppen tegen sommige mensen die vonden dat we blinden bij blinden moesten steken. Ongelooflijk. Piet was heel intelligent en zag zichzelf niet als iemand met een handicap. Op zeer jonge leeftijd leerde zijn nonkel Jean Delabie hem schaken. Van de schaakclub in Kortrijk naar Oostende werd Piet op zijn zestiende wereldkampioen in de categorie mensen met een beperking. Het jaar daarop werd hij Belgisch kampioen bij de zienden.” Piet bleef schaken doorheen zijn leven, maar niet meer competitief.

Filosofische gesprekken

Hij volgde Latijn-moderne talen aan het Atheneum in Kortrijk en studeerde vervolgens aan de School voor Vertalers in Antwerpen. Aan Universiteit Leiden werkte hij zijn studies Moderne Literatuur af en behaalde aan de Universiteit van Groningen zijn doctoraat Spaanse en Franse letterkunde. “Hij heeft zeven jaar in Groningen zelfstandig gewoond, één van de mooiste momenten in zijn leven. Hij trok steeds zijn plan. Piet was uitzonderlijk, en dat zeg ik niet omdat het mijn zoon is. Hij overwon zijn beperking. Zelfs als klein ventje zei hij ‘Pa, dat is uw probleem.’ Dat zegt voldoende.”

“Elke dag ging hij achteruit, maar hij verwerkte het op zijn manier; door te schrijven”

“Piet was zeer zachtaardig in de omgang, een verzoener die conflicten uit de weg ging. Een echte diplomaat die enorm goed kon luisteren. Hij nam de tijd om na te denken voordat hij iets zei en draaide zijn tong een paar keer om zijn woorden zorgvuldig te formuleren. We voerden talloze filosofische gesprekken en praatten vaak over kunst en literatuur. Hij was geïnteresseerd in alles – echt alles – en had een enorme belangstelling voor tal van zaken, wat zijn leergierigheid perfect weerspiegelde. Daarnaast was hij een grote natuurliefhebber. Hij luisterde graag naar het geluid van water en maakte veel wandelingen. Piet was een echte groene jongen én vegetariër, hij wou geen dieren eten. Zijn lief Mirjam, een Hollandse, deelde zijn liefde voor de natuur.”

Ongeneeslijk ziek

Vier jaar geleden kwam ineens het hartverscheurende verdict: een sarcoom in zijn rechterbovenkaak. “De oorzaak van het gezwel zou terug te leiden zijn tot de bestralingen die hij kreeg als kind. Initieel koesterden we hoop, er werden zware operaties voorgesteld, maar uiteindelijk bleek de kanker ongeneeslijk. Ik was er kapot van. Chemotherapie en bestralingen werden opgestart om de uitzaaiingen te vertragen. Piet leek het met een oosterse kalmte te aanvaarden.”

“Ik ben nog niet in staat zijn dagboeken te lezen”

“Hij heeft zich nooit kwaad gemaakt. Ik heb mezelf vaak de vraag gesteld hoe hij met die doodsangst omging, maar het is zeer moeilijk om dat bespreekbaar te maken. Met tijd viel de ene achter de andere functie uit, elke dag ging hij achteruit. Dat voelde hij ook, maar verwerkte het op zijn manier; door te schrijven. Tot het laatste moment zat hij op zijn klavier te tokkelen. Echt een schrijver pur sang. Ik ben nog niet in staat zijn dagboeken te lezen. Piet was mijn mentor en gesprekspartner. Ik ben veel verloren na zijn dood. Een diep verdriet dat ik moeilijk kan verwerken.”

‘Innerlijke lichtval’

Gie zette in de laatste maanden van Piets leven alles op alles om de poëziebundel ‘Innerlijke lichtval’ van zijn zoon uit te brengen. Dat deed hij omwille van tijdsnood in eigen beheer, gedrukt door INNI group uit Heule. “Een fantastische samenwerking. Jo Vandenbulcke leverde een opmerkelijke inspanning om de bundel zo snel als mogelijk te laten drukken. Een week voor Piet stierf, heeft hij zijn dichtbundel nog in zijn handen gehouden. Hij vond het fantastisch. Toen heb ik voor het laatst een glimlach gezien, alsof hij wou zeggen ‘Ik heb mijn werk volbracht.’ Intussen zijn al meer dan 350 exemplaren gedrukt en verkocht.” De opbrengt – je betaalt 20 euro per bundel – gaat naar Kom op tegen Kanker, een idee van Piet. Wie een exemplaar wil aanschaffen, kan daarvoor een mail sturen naar giedevos@skynet.be of langsgaan in Boekenhuis Theoria.

Lees meer over het leven van Piet op www.pietdevos.be.