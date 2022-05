Duizenden fans op Westerstaketsel voor afscheid Arno

Op het Westerstaketsel waren meer dan 2000 mensen aanwezig om Arno een laatste groet te brengen. Het schip met de urne en familie van de overleden zanger passeerde dichtbij de fans voor een emotioneel afscheid.

Het was het voormalige vissersschip Albatros die kort na 15 uur de havengeul invoer. Zelfs op de Oosteroever hadden mensen post gevat om niets te missen. De scheepshoorn werd geblazen en het werd muisstil op het Westerstaketsel waar zich een paar duizend fans hadden verzameld voor een laatste groet aan Arno.

Zijn zoon stond naast de urne. Zijn broer Peter en schoonzus Marie-Charlotte waren mee aan boord. © PM

Het schip voer zeer dicht bij het staketsel zodat het portret en urne van Arno goed zichtbaar waren. Vele mensen op het staketsel zwaaiden en huilden; anderen applaudisseerden een laatste keer. Nog anderen zongen. Familie en naasten aan boord zwaaiden terug en lieten blijken dat ze waardeerden dat er zoveel volk was voor Arno’s laatste reis. Onder begeleiding van de scheepvaartpolitie voer de Albatros de haven uit om voor de kust van Oostende de urne te water te laten, volgens de wens van Oostendes grootste zanger ooit.

Voormalig KV Oostende doelman Christophe Lycke en echtgenote © PM

Christophe Lycke: “Arno was een ambassadeur van Oostende en ons land. Ik heb hem leren kennen omdat mijn vrouw fan was van hem. Hij woonde ook in onze buurt. Zijn vader was de buur van mijn schoonouders en zo hebben we hem een paar keer ontmoet. Bepaalde gesprekken met hem zijn blijven hangen. Ik ben met zijn muziek opgegroeid. Hier wordt vandaag een hoofdstuk in mijn leven afgesloten. Het is best emotioneel voor mij.”

Ook Mireille Zeebroek bevestigt: “Ik was fan van het eerste uur. Arno was een onderdeel van ons leven. Ik heb zelfs mijn zoon naar hem genoemd. Zijn overlijden heeft ons erg aangegrepen. Ik ben gelukkig dat we nog twee keer naar zijn concerten in het Kursaal konden gaan, al wisten we wel dat dit het laatste was. “

Arno fan Guy ‘La Pache’ en zijn vriendin © PM

Guy Vanhollebeke uit Oostrozebeke is wellicht de fan met de meeste items van Arno die hem zelfs de bijnaam Apache gaf. “Ik wou hier absoluut aanwezig zijn. Dit is de laatste keer dat ik hem kan zien. Ik was als fan verknocht aan hem en liet zelfs een spandoek maken met daarom foto’s van hem en zijn zeetje.”

“Ik hang het spandoek uit voor de mensen op de boot als een teken van respect voor de familie en nabestaanden. De zee heeft veel betekend voor Arno en dat wordt nu zijn laatste rustplaats. Ik mocht hier niet ontbreken want Arno heeft zoveel voor mij gedaan,, betekend en plezier bezorgd. 40 jaar lang. Voor het gevoel in mijn hart moet ik hem een laatste keer groeten.”

Isabelle Vandermaele en Alain Tournoy © PM

Isabelle Vandemaele uit Bredene: “Ik was aanwezig op de erehaag op het filmfestival en had toen een dubbel gevoel. Arno zag er kwetsbaar uit maar hij straalde ook kracht uit. Vandaag wilde ik er ook absoluut bij zijn om hem een laatste eer te bewijzen.” Isabelle heeft veel herinneringen : “Ik herinner me een optreden begin jaren ’80 in de sporthall van Gistel waar het kot werd afgebroken. Ik was daarbij als fan van het eerste uur. Ik maakte een pancarte om hem te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft.

En voor zijn levensles: we leven maar één keer en moeten er 200 procent voor gaan.” Ook Alain Tournoy was aanwezig: “Ik herinner me hem uit mijn jonge jaren en wou dit bijzondere moment als eerbetoon aan deze grote zanger niet missen.”

(EF/foto’s PM)