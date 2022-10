Duiker wordt onwel en overlijdt in vijver van provinciedomein De Gavers

In Harelbeke in het provinciedomein De Gavers is donderdagavond een duiker onwel geworden in het water en overleden. Dat meldt het parket. De man uit Waregem deed er met de duikclub een opwarmingsoefening. De andere duikers probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Uit onderzoek van de wetsdokter blijkt dat de man aan een natuurlijke dood stierf.

Donderdagavond was de duikclub in de vijver van het provinciedomein De Gavers in Harelbeke een opwarmingsoefening aan het doen in het water. Een 42-jarige man uit Waregem werd plots onwel en belandde in het water. De andere duikers merkten redelijk snel op dat er iets mis was en haalden hem uit het water. Ze probeerden hem nog te reanimeren en ook de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Maar alle hulp kwam te laat. Volgens de wetsdokter is de man een natuurlijke dood gestorven.