Drukker Vitalien Braem (83) uit Wervik overleden: “Hij stond altijd klaar om een ander te helpen”

In het AZ Delta in Roeselare is Vitalien Braem (83) uit Wervik overleden aan de gevolgen van corona. Hij werkte veertig jaar in de drukkerij Almar en later Publi-Almar in de Sint-Medardusstraat. “Vitalien was een superwerkkracht” benadrukt zijn gewezen werkgever Claude Neyrinck. “Hij was mijn rechterhand. Iemand waarvoor ik veel respect heb.”

Vitalien Braem was de echtgenoot van Marie-Thérèse Mahieu die langs de Laagweg zeventien jaar lang café De Zwarte Gevel uitbaatte. Hij was de vader van twee zonen Benny (De Panne) en Bart (Wervik). “Enkele dagen voor kerstmis werd mijn vader opgenomen in het ziekenhuis en omdat hij te verzwakt was verbleef hij op intensieve zorgen”, zegt Benny.

“Mijn vader was een graag geziene mens. Altijd goedlachs. Een prachtmens. De Zwarte Gevel was destijds een goed draaiend café. Mijn vader hielp er mijn moeder tijdens de uitbating. Hij stond altijd klaar om een ander te helpen.”

Graag gezien

Vitalien was drukker van opleiding en begon in de drukkerij Almar bij Marcel Penet zaliger. “In 1965 ben ik daar begonnen als leerjongen en Vitalien werkte daar toen al”, zegt Claude Neyrinck. “Samen met mijn echtgenote Rosa nam ik in 1987 de drukkerij over en werd het Publi Almar.”

“Toen we op vakantie gingen, zorgde Vitalien voor het drukwerk in geval van overlijdens. Iemand waarop ik 300 procent kon rekenen. Alles was in orde. Voor mij was Vitalien een reuze gast. Hij was graag onder de mensen en was graag gezien.”

Turnclub Krachtig en Lenig

Vitalien was destijds bestuurslid van de turnclub Krachtig en Lenig. Hij woonde een tijdlang in de Toekomststraat en dan in een flat in de Koestraat. Tot hij verhuisde naar Residentie De Stamper in de Molenstraat. Met of zonder zijn rollator was hij dagelijks onderweg in het stadscentrum en maakte graag tijd voor een babbel.

