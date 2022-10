Droevig nieuws, mama van onze KW Beebee plots overleden: “Saral zal altijd bij ons zijn”

Sara Pattijn, trotse mama van onze huidige KW Beebee Anaïs Demuynck, is veel te vroeg overleden. De jonge, trotse mama uit Staden stierf aan de gevolgen van hartfalen en werd amper 32 jaar. “Sara zal altijd bij ons zijn”, klinkt het bij haar familie.

Begin dit jaar toonde Sara Pattijn (32) nog trots haar hele gezin in onze krant. Samen met haar echtgenoot Gilles Demuynck had ze een foto van hun dochtertje Anaïs (1,5) ingestuurd om aan KW Beebee, een publicatie van deze krant die alle West-Vlaamse baby’tjes bundelt, deel te nemen. Tot haar grote verbazing wist Anaïs de bijhorende wedstrijd te winnen.

Een half jaar later sloeg het noodlot echter keihard toe. Zondagavond 18 september werd de Stadense vrouw thuis onwel en stierf ze aan de gevolgen van hartfalen. “Totaal onverwacht”, zeggen Sara’s man Gilles en haar ouders Koen Pattijn en An Cappelle. “Zoiets hadden we écht niet zien aankomen.”

Groot hart

Haar plotse overlijden ging als een schokgolf door de anders zo rustige gemeente. “Sara was graag gezien”, klinkt het. “Ze was erg gevoelig en kon zich erg goed inleven in een ander zijn situatie. Ze had ook een bijzonder groot rechtvaardigheidsgevoel. Een gul persoon, iemand met een groot hart. Sara zou bij wijze van spreken alles weggeschonken hebben.”

“Met haar enthousiasme vulde Sara elke kamer die ze betrad”

“Ze gaf heel graag cadeautjes, maar leefde tegelijk ook erg mee met wie het minder goed had: van de oorlogsslachtoffers in Oekraïne tot de dieren in het asiel. Want Sara was ook een grote dierenvriend. Ze had zeven hondjes en had plannen om haar job als hondenverzorgster professioneel verder uit te bouwen.”

Oogappel

Haar eigen gezin kwam altijd op de eerste plaats. Ze was de plusmama van Lounis (9) en Ties (7) en werd op 19 mei 2021 mama van de kleine Anaïs. “Met de komst van die kleine spruit was het gezinnetje compleet. Anaïs was haar oogappel, ze aanbad haar dochter.”

Dat Sara nu zo plots uit het leven van haar geliefden is verdwenen, laat een grote leegte na. “Ze had nog zoveel dromen. Zo wilde ze dolgraag nog voor de kerk trouwen, in het bijzijn van al haar familieleden en vrienden. Ook in haar hechte vriendenkring wordt ze enorm gemist.”

“Wij missen haar vooral in de kleine dingen. Een WhatsAppje met een foto van de kindjes, bijvoorbeeld. Of het feit dat ze vaak onverwacht even binnensprong. Met haar enthousiasme vulde ze elke kamer die ze betrad”, aldus haar ouders.

Sara’s ouders en man zullen haar vooral herinneren als iemand die met veel goesting in het leven stond. “Haar familie was alles voor haar”, zeggen ze. “Daarom zullen we Anaïs later heel veel over haar mama vertellen. Sara zal altijd bij ons zijn.”

Onze redactie wenst de familie en vrienden van Sara haar oprechte deelneming toe.