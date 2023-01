Dorpsslager Rik komt twee dagen voor zestigste verjaardag om het leven na ongeval met jachtgeweer

Op een veld in het Oedelemse gehucht Oostvelde werd zondag, op nieuwsjaarsdag, het lichaam van slager Rik Van Hoecke aangetroffen. Vermoedelijk werd een jachtongeval, waarbij geen derden betrokken zijn, hem fataal. De man groeide op in Maldegem en deed daar nog elk jaar mee aan de rit van de Maldegemse Motards. Hij zou dinsdag zestig jaar geworden zijn.

“Rond de middag kreeg ik op nieuwjaarsdag een telefoontje van de politie in verband met een verdacht overlijden. Het lichaam van de slager lag naast zijn jachtgeweer in een veld. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een jachtongeval. Rik was een fervent jager. Verder onderzoek door het parket moet dit uitwijzen. Vast staat inmiddels dat er geen derden betrokken waren bij de dood van het slachtoffer”, zegt de Beernemse burgemeester Jos Sypré.

In rouw

Volgens Jos Sypré is heel Oostveld in rouw: “Slager Rik was niet alleen een goede beenhouwer, maar ook een zeer warm mens. Hij was graag gezien in het dorp. Zijn slagerij in de Tinhoutstraat was de laatste overgebleven winkel in het dorp. Oostveld is een hechte gemeenschap, het dorp is in shock. De mensen leven mee met Riks echtgenote Veronique Dobbelaere en hun twee dochters Silke en Febe. Rik was ook al grootvader.”

De bekende slagerij, die Rik al meer dan een kwarteeuw uitbaatte, bevindt zich net naast de kerk van Oostveld. Maar van een pastoor en een pastorie is in het landelijke dorp geen sprake meer: alle parochies van Beernem maken deel uit van de pastorale eenheid Sint-Augustinus. De buren reageren zwaar aangeslagen en willen liever geen commentaar kwijt op de dood van hun geliefde slager. “Rik was de laatste beenhouwer, ikzelf was tot voor kort de laatste bakker in het dorp. Alles verdwijnt”, zucht een diep bedroefde buurman.

De familie van Rik is diep bedroefd. “Het is niet te vatten. Dinsdag zou Rik zijn zestigste verjaardag hebben gevierd”, is het enige wat de broer van het slachtoffer kwijt wil.

Joviaal

Rik groeide op in Maldegem, waar hij nog vaak terugkeerde. “Rik was een harde werker, maar ook een beminnelijk en zeer joviaal man die van het leven kon genieten. We deelden een passie voor motoren. Elk jaar was hij present op de motorrit die de Maldegemse Motards ten voordele van Kom op tegen Kanker organiseerden”, getuigt jeugdvriend Peter Van Hecke.

“Voor zijn dochter Silke is het opnieuw een zware klap. Deze jonge moeder verloor ook al haar schoonvader Dirk Willemarck twee jaar geleden bij een motorongeval. Ook Dirk nam jaarlijks deel aan het evenement van de Maldegemse Motards. In amper twee jaar verliest onze regio twee sympathieke motards met het hart op de goede plaats. Silkes kinderen moeten het doen zonder opa’s in hun leven”, besluit Peter Van Eccke, die de zwaar getroffen familie zijn oprechte deelneming en veel sterkte toe wenst. (SVK/AFr)