Dokter Jan Carlier, oprichter van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, is overleden

Dokter Jan Carlier uit Roeselare is op zondag 6 februari op 72-jarige leeftijd overleden. Hij richtte in 1989 het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen op.

Vrijdagochtend wordt er om 10.30 uur in de Sint-Michielskerk in Roeselare afscheid genomen van dokter Jan Carlier. De Roeselarenaar verzette tijdens zijn carrière bergen werk rond het behandelen van zowel slachtoffers als daders van seksueel misbruik. In 1989 richtte hij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen op. Daar was hij nog steeds voorzitter van.

Begrip in medische wereld

“Het belang van dokter Carlier voor de vzw kan moeilijk overschat worden. Hij was lid van de Raad van Bestuur van bij de start in 1989. Sinds 1995 was hij voorzitter. Dokter Carlier heeft zich niet alleen getoond als betrokken bestuurder, maar heeft allerhande activiteiten georganiseerd en connecties gelegd die zorgden voor de noodzakelijke financiële ondersteuning in de strijd tegen kindermishandeling”, aldus Maarten Verherstraeten, directeur van het vertrouwenscentrum. Op het vlak van seksuologie en relatietherapie werd dokter Jan Carlier een begrip binnen de medische wereld. De Roeselarenaar schreef verschillende boeken over die thema’s. In 2019 stelde hij nog zijn boek De dramatische gevolgen van seksueel misbruik voor.