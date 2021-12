Dokter Daniël Debrabandere overleden, stichter en bezieler van het Vlaams Kruis Ieper

Op 22 december overleed Daniël Debrabandere. Hij was in Ieper vooral bekend als huisarts, met kabinet in de Fiersstraat. Maar hij was ook de motor achter de opstart van het Vlaamse Kruis afdeling Ieper in 1973. Dit omwille van het feit dat hij vond dat er onder andere geen efficiënt ziekenvervoer was in de regio.

Dokter Debrabandere stond echter ook mee aan de wieg van de vzw Palliatieve Zorg Westhoek en van vzw Pazovo, of de Palliatieve Zorg Voettocht. In 2003 kreeg hij de Van Wonterghem-De Brabandere prijs voor zijn jarenlange inzet in de welzijnssector.

Hij werd geboren in Reningelst op 10 september 1942. Daniel laat een echtgenote, Nelly Jacob, en twee kinderen, Lieve en Jan, na. Daniel was ook grootvader van Matthias.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 29 december om 11 uur in de Ieperse Sint-Maartenskathedraal. (Dirk Titeca)