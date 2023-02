Doelman Arne Espeel (25) overlijdt na hartstilstand tijdens wedstrijd met Winkel Sport B

De 25-jarige doelman Arne Espeel is zaterdagnamiddag overleden nadat hij onwel werd op het veld. Dat gebeurde vlak nadat hij een penalty had gestopt voor zijn ploeg in tweede provinciale bij het tweede elftal van Winkel sport in de thuiswedstrijd tegen Westrozebeke.

Bij een 2-1-voorsprong in het begin van de tweede helft kreeg Winkel Sport B een penalty tegen. Arne Espeel stopte de strafschop, maar werd vlak daarna onwel en viel op de grond. Het was meteen duidelijk dat het ernstig was. De hulpdiensten snelden ter plaatse en gingen meteen over tot reanimatie. De 25-jarige doelman werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis, daar overleed hij later op de avond.

Arne Espeel is de neef van de Ledegemse schepen Emiel Debusseré. Zijn broer is tweede doelman bij de eerste ploeg van Winkel Sport.

(SBR)