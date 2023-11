Diksmuids uitvaartcentrum Cornelis opent derde vestiging in Westende

Op 1 november opende een gloednieuwe vestiging van uitvaartbedrijf Cornelis in Westende (Middelkerke). Het nieuw centrum aan de Westendelaan 284 heeft een ruime aula met 400 zitplaatsen en zeven rouwkamers die elk een aparte zitruimte hebben voor de familie. Er is een eigen drukkerij: rouwbrieven, rouwprentjes, volgboekjes, foto’s in kaders…

Dit alles gebeurt ter plaatse en wordt heel snel afgeleverd. Daarnaast is er ook, net als bij de andere vestingen in Diksmuide en Veurne, mogelijkheid om met een persoonlijke badge na de openingsuren toegang te krijgen tot de rouwkamers. En verder is er op de eerste verdieping ook een ruimte voor broodjesmaaltijden tot 60 personen.

De voorbije jaren kregen Michiel Cornelis en Nancy De Ruytter versterking van hun twee zonen Manel en Maxim en hun respectievelijke partners Justien en Valèrie. Hiermee heeft dan ook de vierde generatie in dit familiebedrijf zijn intrede gedaan.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker was bijzonder trots om dit nieuw uitvaartcentrum te mogen verwelkomen in zijn mooie Middelkerke, een aanwinst voor zijn (bijna) stad. (RVL-Foto RVL)