Dikke Jan-brouwer Pol Meerschman (60) plots overleden: “Woorden schieten tekort. Hij zal enorm gemist worden”

Pol Meerschman, de oprichter van en de drijvende kracht achter het lokale Dikke Jan-bier, is donderdag plots overleden. Desselgem en Beveren-Leie reageren met verstomming op het plotse overlijden van Pol Meerschman, de zaakvoerder van de brouwerij Dikke Jan.

“Woorden schieten tekort. Hij zal enorm gemist worden”, schrijft zijn familie op de Facebookpagina van Dikke Jan, waar honderden mensen hun steun betuigen. “Je was er altijd voor ons: steunen, helpen, je zei nooit nee”, klinkt het bij het Sportkaffee Leiestadion uit Desselgem. “Toen ik advies nodig had, was je mijn enige aanspreekpunt. Zonder jou was Sportkaffee misschien een ander verhaal geweest.”

Pol Meerschman is leraar lichamelijke opvoeding van opleiding en was samen met zijn broers jarenlang actief in de varkensteelt. In 2015 ging hij zich, na een opleiding Artisanaal Brouwen, toeleggen op de productie van eigen bieren onder de naam Dikke Jan – een ludieke knipoog naar één van zijn broers. Het gamma bestond aanvankelijk uit Dikke Jan Tripel (7°), Blond (5,5°) en Bruin (8,5°). Later werd daar Quadrupel (10,5°) en recent nog een Kriek-variant aan toegevoegd. Alle bieren worden in de artisanale brouwerij Deca Services in Woesten gebrouwen.

“Op mijn leeftijd wil ik geen grote investeringen meer doen en bovendien is dat ook niet echt nodig”, vertelde hij in 2021 in een interview met de Krant van West-Vlaanderen. “Om de drie weken ga ik naar daar voor een nieuwe brouwronde. Zelf neem ik het brouwen en het bottelen op fles of vat voor mijn rekening en de niet-essentiële onderdelen van het brouwproces gebeuren door de eigenaars van die brouwerij.”

Uit de hand gelopen hobby

Voor de 60-jarige Pol was het biermerk een uit de hand gelopen hobby die uitgroeide tot een prijswinnend bedrijf, dat bieren uitvoert naar Frankrijk en Italië. Eind 2020 werd de Dikke Jan Tripel bekroond met dubbel goud tijdens de European Beer Challenge, één van de meest prestigieuze bierwedstrijden ter wereld. “De Oscars van de bierwereld”, noemde hij het. “De juryleden proeven blind en bespreken hun bevindingen op geen enkel moment met elkaar. Op deze manier uitgekozen worden, is top”, zei hij daarover.

Pol was getrouwd met Katlijn Nieuwenhuyse. Hij laat drie kinderen (Jonathan, Nathalie, Thomas) en drie kleinkinderen (Rachelle, Juliette en Romée) na. De uitvaart vindt op zaterdag 25 februari plaats in de Sint-Jan De Doperkerk in Beveren-Leie om 10.30 uur. (PNW)