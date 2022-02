Dierenopvangcentrum De Zonnegloed neemt afscheid van Vietnamees hangbuikvarken Beele

Het dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren heeft afscheid genomen van Vietnamees hangbuikvarken Beele. Het dier bleek een grote tumor te hebben en het opvangcentrum besloot het uit zijn pijn te verlossen.

“Ons Vietnamees hangbuikvarken Beele was sinds 2013 bij ons. Een particulier had ze gekregen als huwelijksgeschenk. Beele woelde maar al te graag hun mooie en pas aangelegde tuin om. Na de geboorte van hun eerste kindje was Beele niet meer te vertrouwen met het baby’tje en moest ze weg.”

“Beele heeft hier bij ons vele jaren zoveel mogen woelen als ze wilde en lag vaak uit te rusten onder het stro. We vonden het altijd leuk om te horen hoe er geknor onder het stro uitkwam”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

Tumor

“Het ging de laatste weken niet goed met haar. Uit onderzoek bleek dat ze een grote tumor had bij de baarmoeder. Vorige dinsdag hebben we beslist haar uit haar pijn te verlossen.”

De Zonnegloed is nu een wild animal sanctuary en boerderijdieren worden niet meer opgevangen. “De dieren die hier zitten van toen we nog een kinderboerderij waren, blijven uiteraard bij ons. Nu richten we ons op het redden van wilde dieren in nood.”

Tijdens de winterperiode is De Zonnegloed open op woensdag en in de weekends. Je kunt het opvangcentrum per halve dag bezoeken, het aantal bezoekers is beperkt. Het is verplicht op voorhand je bezoek te reserveren op www.dezonnegloed.be.

(LBR)