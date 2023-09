Désiré Stadsbader junior is ten grave gedragen

Zaterdag is Desire Stadsbader, zoon van de gelijknamige oprichter van het bekende bouwbedrijf Stadsbader, ten grave gedragen in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk. Ruim 500 aanwezigen woonden de serene afscheidsplechtigheid bij. Aan de ingang van de kerk lagen ruim 80 bloemenkransen. Desire junior werd 75.

Desire Stadsbader, meer dan een halve eeuw het gezicht achter de aannemer Stadsbader in Harelbeke, overleed totaal onverwacht op 15 september tijdens een partijtje golf in Knokke. Zijn stiefzoon en huidig CEO van Stadsbader, Dominique Valcke, reageerde toen erg aangeslagen. “Desire was bovenal een echte familieman, hij bewaarde altijd het evenwicht tussen zijn werk, zijn gezin en zijn liefde voor sport.” Desire Stadsbader, echtgenoot van Rita Tanghe, is geboren op 19 januari 1948. Hij was voorzitter van de Raden van bestuur van Desire Stadsbader nv, Jacops nv, DSRT nv en Chapter George nv.

“Het ongeloof is nog altijd groot. De vele reacties die we kregen, getuigden van veel respect. Désiré was een grote meneer. Zeker geen tafelspringer, wel een man van discipline en een scherpzinnig man met onfeilbaar geheugen”, vertelde zijn pluszoon Dominique Valcke (50), CEO van aannemingsbedrijf Stadsbader in Harelbeke.

Ook plusdochter Stephanie Valcke nam het woord tijdens de plechtigheid. Een beklijvend moment tijdens de plechtigheid was de live-uitvoering van de aria ‘Ombra mai fu’ uit de opera Xerxes van Georg Friedrich Händel. Het gaat over de koning Xerxes die onder zijn geliefde plataan zit en mijmert over vrede en rust: “Nooit was een schaduw zo aangenaam.” De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Gouden tijdperk

Desire Stadsbader (junior) is de zoon van de gelijknamige Désiré Stadsbader, die het familiebedrijf in 1946 in Harelbeke oprichtte als leverancier van bouwmaterialen. Stadsbader beleefde gouden tijden met de aanleg van de autosnelwegen in België. Eind jaren 70 verdeelde Desire senior zijn bedrijf over zijn vijf kinderen.

Zijn zoon Désiré junior nam de wegenbouwtak over. Vandaag is Stadsbader een groep met drie divisies: bouw, infrastructuur en technieken. Désiré Stadsbader bereidde zijn opvolging nauwgezet voor. Dominique Valcke, de zoon van zijn tweede echtgenote, werkt al sinds de jaren 90 mee in het bedrijf. Jarenlang waren ze samen co-CEO. In 2013 trok Stadsbader zich terug uit de dagelijkse leiding en werd Valcke alleen CEO.