Desire Stadsbader (75) plots overleden tijdens partijtje golf

Desire Stadsbader junior, zoon van de gelijknamige oprichter van het bekende bouwbedrijf Stadsbader, is vrijdag onverwacht overleden tijdens een partijtje golf in Knokke. Hij werd 75. Zijn stiefzoon en huidig CEO van Stadsbader, Dominique Valcke, reageert aangeslagen. Desire was bovenal een echte familieman, hij bewaarde altijd het evenwicht tussen zijn werk, zijn gezin en zijn liefde voor sport.”

Het bedrijf Stadsbader werd opgericht in 1946 door Desire Stadsbader senior. Als wegenbouwer deed hij gouden zaken met de aanleg van de grote snelwegen in Vlaanderen. Stadsbader groeide uit tot een begrip in de aannemerswereld. Desire Stadsbader senior splitste zijn bedrijf in 1986 op in verschillende componenten en verdeelde die onder zijn kinderen. Desire Stadsbader junior ging verder met de wegenbouwactiviteiten. Hij werkte al sinds eind jaren ’90 nauw samen met zijn stiefzoon Dominique Valcke.

“Ik ben opgevoed bij Desire en ging al van toen ik klein was mee naar werven of naar nieuwe machines”, zegt Valcke. “Hij was een heel verstandig man, kon erg snel rekenen en heeft mij de passie meegegeven voor waar we tot op vandaag mee bezig zijn. Hij leerde me op lange termijn denken en het belang van goeie menselijke relaties opbouwen.”

Gouden duo

Binnen Stadsbader vormden Dominique en Desire lange tijd een gouden duo. Sinds 2013, op zijn pensioengerechtigde leeftijd, voerde Stadsbader geen dagelijkse taken meer uit. Hij bleef wel voorzitter van de raad van bestuur en de raad van advies. “Eigenlijk zijn we lange tijd een soort van co-CEO’s geweest“, zegt Valcke. “We verschilden maar zelden van mening over de bedrijfsstrategie. Het is heel atypisch voor een bedrijf als het onze om maar twee mensen in de raad van bestuur te hebben. Door onze sterke relatie konden we alles heel eenvoudig houden.”

Familieman

Als mens was Desire een echte familieman. Hij was heel evenwichtig in de combinatie tussen werk en privé. Er zijn nooit familiemomenten gefnuikt door het werk. Desire was ook een fervent golfer en sportliefhebber. In de jaren ’70 was hij nog voorzitter van de E3 prijs van Harelbeke.”

Zijn overlijden kwam totaal onverwacht. Hij was 75 maar leefde erg regelmatig en verzorgde zich goed. Hij ging zelfs nog skiën. Naast Stadsbader was hij ook nog actief in de raden van bestuur van infrastructuurbouwer Jacops in Deerlijk en vastgoedbedrijf Chapter George in Harelbeke, de bedrijven van mijn zus en schoonbroer. Hij was dan wel niet meer dagelijks actief maar hij bleef erg begaan met ons. Hij was altijd beschikbaar voor goeie raad.”