Dentergem zoekt invulling voor monument op sterretjesweide

In 2022 werd er op elk kerkhof van Dentergem een sterrenweide aangelegd. Op die weides werden toen ook sokkels aangebracht om daarop later een passend monumentje te plaatsen. Elke Dentergemse kunstenaar of creatieve inwoner kan tot en met vrijdag 31 maart een voorstel voor een ontwerp indienen.

Vorige zomer voorzag het lokaal bestuur op elke begraafplaats in Dentergem een sterrenweide, een plaats waar sterrenkindjes, overleden tijdens of vlak na de zwangerschap, kunnen begraven en herdacht worden. De aanleg van de vier sterrenweides ging gepaard met een opwaardering van de vroegere kinderbegraafplaatsen.

Om de sterrenweides verder af te werken, wil het lokaal bestuur dit jaar graag één monument per sterrenweide plaatsen op een voorziene sokkel. De sokkel is 50 cm op 50 cm groot en in het ontwerp van het monument zou bij voorkeur plaats moeten zijn voor een kaars. Uit alle inzendingen zal het college van burgemeester en schepenen een keuze maken voor vier verschillende monumenten.

Heb je vragen over het aanleveren van je voorstel of voorontwerp, dan kan je terecht bij Geert Vandewalle van de dienst Burgerzaken op het nummer 051/57.55.17 of burgerlijke.stand@dentergem.be.