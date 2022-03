Denise Lenaers op 99-jarige leeftijd overleden

In Oostende is Denise Lenaers op 28 februari, op 99-jarige leeftijd overleden. Op 26 oktober zou ze honderd jaar geworden zijn. Tot voor enkele weken woonde ze nog zelfstandig in haar woning, toch is ze overleden in het ziekenhuis.

Denise was de weduwe van de Oostendse voetballegende, Cyriel Starkey, de moeder van ex-VGO-speler Jacky Starkey en oma van Vanessa en Kevin. Er zijn ook al twee achterkleinkinderen. De bijzetting in het familiegrafmonument op de begraafplaats aan de Stuiverstraat te Oostende, had plaats in intieme kring.

Denise werd in september 2019 nog gehuldigd als oorlogsveteraan in het stadhuis van Oostende, samen met wijlen Marcel Van Laer en Henri Delboo, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de vereniging voor oorlogsveteranen van de 3de Linie. Na de oorlog is Denise Lenaers lid geworden van verschillende vaderlandslievende verenigingen. Ze richtte zelf de Brigade Piron op en fungeerde tot in 2019 als voorzitster.

Denise Lenaers is, bij het uitbreken van de oorlog in 1939, op 17-jarige leeftijd, samen met haar moeder gevlucht naar Preston, in Engeland. Opa was visser. Hij zou achter komen, maar is blijven hangen in Oostende. Ze weigerde om in een fabriek te werken en nam dienst bij het leger. Ze was lid van de Oostendse Turnvereniging Noordzee en deed haar aanvraag om turnlerares te worden bij het leger. Na een intensieve cursus van 3 maanden werd ze PT Instructor en mocht fungeren als physical teacher van de vrouwelijke miliciens en de dames van de Air Force.

In 1944 kwam ze terug naar Oostende. In de kazerne moest ze de soldaten inschrijven die, via Oostende, naar Duitsland doorreisden. Denise is nog een drietal maanden in het leger gebleven. Haar man, Cyriel Starkey, heeft ze in Engeland leren kennen, maar pas in Oostende zijn ze een koppel geworden. Hij moest zijn legerdienst voltooien in Duitsland. Cyriel overleed in 1986. Denise mocht na de oorlog met haar legerdiploma van turnen, les geven aan het Sint-Andreaslyceum in Oostende.

Al haar vrije tijd besteedde ze aan de verschillende vaderlandslievende verenigingen waarvan ze lid was: de Brigade Piron, de Leopoldisten, Ridders met Zwaarden en het 3de Linie. Denise telde veel vrienden en heeft zich heel haar leven ingezet voor het goede doel. Haar woning aan de Sint-Amandsberglaan hing vol met eretekens en medailles, die ze dubbel en dik verdiend heeft!