Deerlijk verliest met Rolande Libert (59) een fel gewaardeerd gemeenteraadslid

Gisteren, donderdag, is gemeenteraadslid Rolande Libert (Open VLD) op 59-jarige leeftijd overleden. Ze was de echtgenote van Piet Toulouse, moeder van Kaat en Tijs en woonde met haar gezin in de Lisbonnastraat.

Rolande studeerde lichamelijke opvoeding, maar was professioneel actief als medical representative. Een intensieve job, die ze combineerde met het gezins- en verenigingsleven en deze legislatuur ook als gemeenteraadslid voor Open VLD. Ruim twee jaar geleden viel er plots een bom in haar leven toen ze te horen kreeg dat ze eierstokkanker had, de ziekte waaraan ook haar mama is gestorven.

Bij de pakken blijven zitten, was niet aan Rolande besteed. “Ik weiger mijn kop te laten hangen”, stelde de dynamische dame verleden jaar nog toen ze poseerde voor een kunstboek dat werd uitgebracht door de organisatie Warriors Against Cancer.