Deerlijk verliest eregemeenteraadslid Marc Byttebier

Vandaag maandag 27 december is eregemeenteraadslid Marc Bytebier op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek en verbleef in het woonzorgcentrum Heilige Familie in Deerlijk.

Marc Byttebier was Vlaming in hart en nieren. Zolang de gezondheid het toeliet, was hij steevast aanwezig op de jaarlijkse IJzerbedevaart in Diksmuide en op talrijke elf-julivieringen in de regio. Hij zetelde ook verscheidene jaren voor N-VA in de gemeenteraad. Hij stelde zich heel kritisch op maar altijd positief en constructief en vaak vergezeld van een rake kwinkslag.

“Ik startte samen met Marc als raadslid in 1995”, verduidelijkte huidig burgemeester Claude Croes enkele jaren geleden toen Marc Byttebier in 2019 tot eregemeenteraadslid van Deerlijk werd benoemd. “Marc zetelde tot februari 2016 tot de gezondheid hem parten speelde. Hij vervulde met brio zijn rol als oppositielid. Heikele punten haalde hij aan in de gemeenteraad, hij luisterde naar de stem van het volk en verdedigde altijd de Vlaamse gedachte tot op het lokale vlak. Over de partijgrenzen heen was hij overal aanwezig. Hij was perfect op de hoogte van wat er in de gemeente leefde. Marc heeft in elk geval een spoor nagelaten binnen de politiek in Deerlijk.” (DRD)