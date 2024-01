De Panne neemt afscheid van surfpionier en levensgenieter ‘Celle’ Demolder (80)

In intieme kring namen familie en vrienden afscheid van Pannenaar Marcel (Celle) Demolder. Hij overleed op 80-jarige leeftijd. Heel wat Pannenaars koesteren mooie herinneringen aan Celle, de basketter, surfer en levensgenieter, zoals hij wordt omschreven in het overlijdensbericht.

Celle is geboren op 25 augustus 1943 in De Panne. Hij was amper 2 jaar oud toen hij zijn papa verloor en groeide op als het jongetje met blonde krullen, rotverwend door zijn mama en zus, zijn grootouders en tantes. Na zijn schooltijd in De Panne deed Celle een poging om in Gent te gaan studeren, maar de lokstem van de zee en De Panne was te groot. Hij begon te werken in het restaurant Bonne Auberge op de zeedijk van zijn nonkel Jan en tante Mariette. Daar startte hij als… limonadier!

M&M

In zijn jeugdjaren was Celle door iedereen gekend, bij de zeescouts, de basket, als feestvierder in het toen bruisende De Panne, als serveur in de Tickies in de Sloepenlaan (de ‘Stardust’ van vroeger, red.) … Op 19 september 1969 trouwde Marcel met zijn grote liefde, Mireille’ en vanaf die dag waren ze M&M. Al snel werd het huwelijk gezegend met twee dochters, Sofie en Sara.

Marcel verdiende de kost als ‘voyageur van bagetten’ (handelsvertegenwoordiger van laselektroden, red.) tijdens de week. Mireille zorgde thuis voor de meisjes. In het weekend ging Marcel bijwerken in een restaurant en ging hij met het gezin naar de basket, in De Panne, Veurne, Koksijde, Nieuwpoort, de Lorelei, Marcel was zowel speler als trainer en er werden vriendschappen voor het leven gesmeed. In 1980 ondernemen M&M een groot avontuur; ze beginnen de windsurf- en speedsailwinkel Panne Marine. Celle start ook met het geven van surflessen op de Drie Vijvers in Adinkerke en speedsaillessen en wedstrijden op het strand van De Panne. Na hun lange werkdagen waren deze levensgenieters graag geziene gasten in alle cafés en restaurants van de streek. En voor hun kleindochters gingen mamie en papie door het vuur.

Windsurfpionier

Frederick van de Kerckhove ziet Celle als de pionier die het windsurfen op de kaart zette in De Panne. “Celle was de eerste in de streek die aan de Drie Vijvers een opleidingscentrum voor windsurfen en een verhuursysteem op poten zette. Een tijd later zag hij een opportuniteit om op de dijk een kleine winkel in surfmateriaal te beginnen, met daartegenover L’Oiseau bleu waar hij een stockageruimte huurde. Celle ‘importeerde’ ook het speedsailen vanuit Frankrijk en startte met het organiseren van wedstrijden. Bijzonder is toch wel dat zo’n 35 jaar later het gros van die groep nog altijd goede contacten onderhoudt. ‘Vrienden voor het leven’ is altijd de rode draad gebleven in het windsurfverhaal. Aangestoken door het enthousiasme van Celle is in 1998 de Side Shore Surfers vzw opgericht. We hebben enorm veel te danken aan onze ‘godfather’ van het windsurfen en Mireille, die we als onze tweede ouders zagen. Ze zijn altijd eenvoudig en nuchter gebleven, en we konden hen alles vragen.”

“Wat zal je tevreden zijn om opnieuw bij Mireille, de liefde van jouw leven, te zijn en samen te dansen op jullie lied ‘Emmène-moi danser ce soir’!” – Cindy Verbrugge

Ook Cindy Verbrugge maakte deel uit van het pioniersclubje windsurfers. “We waren toen 10-11 jaar… en samen met ‘Kojak’ (de kale militair, red.) leerde Celle ons de kneepjes van het surfen op de ‘boten’ Ten Cate Beacher op de Drie Vijvers bij Tienne en Agnes. Celle, hoeveel keer hoorden we jouw kanon van een stem niet roepen ‘trekken aan dat zeil godv…’ Als we er klaar voor waren, konden gijpen en waterstarten, werden we ‘bevorderd’ naar zee, naar Panne Marine bij Mireille, naar villa Ton Ton en later naar L’Oiseau Bleu waar Joseph voor de nodige brandstof zorgde. De Hawaï-party’s en barbecues bij de Drie Vijvers na elke wedstrijd waren legendarisch… Soms bleven we na een fuif zelfs slapen in de caravans, die destijds als kleedkamers fungeerden. Celle, je leerde ons een sport, maar je besteedde minstens evenveel aandacht aan de après-sport. Jij zorgde ervoor dat we een prachtige jeugd beleefden, in en naast de club. Een club waar iedereen welkom was, waar dankzij jou vriendschappen voor het leven werden gesmeed. Onze jeugd was letterlijk ‘Hot Fun’, waarmee ik verwijs naar het merk jasjes dat Mireille verkocht, en iedereen wilde zo’n jasje hebben dat ook symbool stond voor de sfeer in de club. Jij en Mireille zorgden ervoor dat De Panne leefde, want de surfclub was er voor iedereen, ook voor onze ouders! Celle, we zullen jouw traditie van levensgenieter verderzetten! Wat zal je tevreden zijn om opnieuw bij Mireille, de liefde van jouw leven, te zijn en samen te dansen op jullie lied ‘Emmène-moi danser ce soir’!”