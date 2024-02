‘De man van het interieur van Kaffee Lagaar en van de atoomschuilkelder’: kunstenaar Miel Vercruysse (71) overleden

Emiel ‘Miel’ Vercruysse is deze week op 71-jarige leeftijd overleden. De creatieve duizendpoot laat heel wat herinneringen achter. Hij was ook de man die het interieur van Kaffee Lagaar in Izegem, zoals het er nu nog staat, een kwarteeuw geleden ontwierp.

Miel Vercruysse werd op 25 juni 1952 geboren. Hij groeide op in de Kachtemsestraat in Roeselare, zelf zou hij later met zijn gezin in Izegem gaan wonen. Hij is de vader van Emilie, Julie, Benoit en Michelle. Zijn creatieve genen had hij doorgegeven, dochter Julie is ook al bekend onder haar pseudoniem Jools.

Het interieur van zijn atoomschuilkelder droeg duidelijk de handtekenign van kunstenaar Miel Vercruysse.

In de tuin van zijn ouderlijke woning in de Kachtemsestraat had hij een atoomschuilkelder staan, waarin hij ook enkele jaren woonde. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak begin 2022, zette hij die te koop.

Miel was ook een levensgenieter, ging ook schieten op de staande wip en had een passie voor motoren. Hij overleed op woensdag 31 januari, op donderdag 8 februari om 10 uur wordt afscheid van hem genomen in de aula bij uitvaartzorg Snoeck.