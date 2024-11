“De leegte die je achterlaat is enorm”: kerk te klein voor emotioneel afscheid van Charlotte (39), vrouw van nieuwe Waregemse burgemeester

De dekenale kerk op de Markt van Waregem stroomde dinsdagochtend vol voor de uitvaart van Charlotte Devos, mama van twee en echtgenote van verkozen burgemeester Kristof Chanterie. Binnen en buiten de kerk namen honderden vrienden en familie emotioneel afscheid van de 39-jarige Charlotte, die op woensdag 6 november het leven liet na een lange strijd tegen een agressieve hersentumor.

Een rollercoaster van emoties ten huize Chanterie-Devos. Op verkiezingszondag 13 oktober behaalde Kristof Chanterie (CD&V) met voorsprong de overwinning en sjerp binnen in Waregem. “Het is moeilijk om 100 procent gelukkig te zijn, de euforie van dit weekend en het vooruitzicht naar het burgemeesterschap worden overschaduwd door de ziekte van mijn vrouw”, klonk het. In 2022 werd bij Charlotte een agressieve hersentumor ontdekt. Verschillende behandelingen en operaties brachten hoop, maar sinds begin september ging haar toestand opnieuw snel achteruit.

Charlotte was trots op haar man, en grapte onder vrienden dat ze de ‘First Lady van Waregem zou worden’. Het gezin hoopte om samen de eedaflegging in december mee te maken, maar de ziekte waar ze al twee jaar tegen strijdt is meedogenloos. Charlotte overleed op woensdagochtend 6 november. Een schokgolf ging door Waregem. Duizenden inwoners brachten hun steun uit, voor Kristof en hun dochters Aude (11) en Sophia (10).

Dat Charlotte bijzonder geliefd was, werd een week later duidelijk. De dekenale kerk in het centrum van de stad liep volledig vol. Tientallen mensen moesten de emotionele dienst buiten volgen. Aude en Sophia staken bij het begin het licht aan rond de kist van hun moeder, daarna werd hun brief voorgelezen.

Mooiste vrouw

“Lieve, mooie, grappige, sterke mama, we kijken zo naar je op. Als mensen zeggen dat we op je lijken, is dat erg leuk. Je bent namelijk de mooiste vrouw ter wereld. We zullen jouw flauwe humor en mopjes erg hard missen. We nemen de herinneringen mee in een kastje in ons hart. Ook het recept van de allerlekkerste spaghettisaus nemen we met ons mee om later door te geven aan onze eigen kinderen.”

“We missen je stem al, wat kon je mooi zingen. Door de vele filmpjes zullen we altijd blijven kijken en luisteren. Je hebt zo lang gevochten en ons steeds proberen te troosten. Nu leef je verder als onze engelbewaarder. Nooit meer hier, maar altijd bij ons. We missen je, dikke knuffel.”

Céline Dion

Nadien lazen de broers van Kristof zijn tekst voor. “De eerste keer dat ik je zag, was ik overweldigd door je knappe verschijning en positieve energie. Ik denk er met veel warmte aan terug, net zoals aan onze memorabele huwelijksreis en de geboorte van onze kinderen. We werden een mooi gezin, en dat was het allerbelangrijkste. Daarnaast maakte je makkelijk vrienden, en was je een absolute klassevrouw.”

“Graag gezien ook, op feestjes had men je er steeds graag bij. Want muziek en dansen, daar hield je van. Als er een nummer van Céline Dion gespeeld werd, nam je meteen de micro of een bierflesje in de hand om uit volle borst mee te zingen. In april 2022 kregen we verschrikkelijk nieuws, het was een donderslag bij heldere hemel. Maar al snel namen je sterke karakter en positiviteit opnieuw de bovenhand, terwijl het een oneerlijke strijd was.”

Heart for Brain

“Vier operaties, immuuntherapie, chemo en bestralingen, jouw doorzettingsvermogen bleef ongelooflijk. Ik ben er zeker van dat je aanstekelijke levensvreugde een sterke motivatie is voor al je vrienden. De vzw Heart for Brain die je oprichtte ten voordele van wetenschappelijk onderzoek gaf je nog meer energie. De events zorgden voor onvergetelijke momenten. Jouw speech op de eerste benefiet greep iedereen bij de keel.”

“Het beeld dat je in jouw wit kleed aan het dansen bent, blijft voor eeuwig op mijn netvlies branden. Je was zo trots op onze dochters, en leeft er in voort met je typerende liefheid, klasse, humor en familiewaarden. Je blijft de liefde van mijn leven, mijn steun en toeverlaat in alles wat ik deed. Mijn first lady, ik zag in je ogen hoe trots je was. Bedankt uit de grond van mijn hart. Het waren de mooiste 15 jaar van mijn leven. Het was een voorrecht je partner te mogen zijn. Adieu liefje.”

Team Vos

Vier vriendinnen sloten de emotionele uitvaart af. “We hebben je zien groeien tot een echte powervrouw, authentiek en steeds jezelf. Je ravissante verschijning ging nooit onopgemerkt voorbij, maar ook je innerlijke schoonheid straalde. Je maakte steeds tijd vrij voor een babbel, een lach of een traan. Je had het hart op de tong en gaf altijd je eerlijke en heerlijke ongezouten mening.”

“Maar onze grootste nachtmerrie werd werkelijkheid. Dat we hier afscheid moeten nemen, is moeilijk te aanvaarden. Het doet pijn. Team Vos stond naast je om de klappen tegen te houden. Maar de storm viel niet te stoppen, de golven waren te sterk. Bedankt voor de prachtige momenten, imitaties, oneliners, gevatte opmerkingen en je enthousiasme op de dansvloer. We gaan je missen Lotje. De leegte die je achterlaat is enorm, maar we dragen je met ons mee. Jouw Heart Will Go On.”