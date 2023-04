Daring Brugge rouwt om jeugdtrainer ‘Patje Kete’

Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar, ook in de voetbalwereld. Op donderdag 30 maart overleed jeugdtrainer Patrick Deketelaere na een jarenlange ongelijke strijd tegen een spierziekte. Twee dagen later werd voor de wedstrijd tegen Dudzele door jeugdspelers, eerste ploeg en alle supporters een minuut applaus gehouden.

Na de match werd de kampioenstitel gevierd in de kantine. Centraal hing een ingekaderd truitje in de kleuren van Daring Brugge met in grote letters: PATJE. Zo zou Patrick Deketelaere het zelf gewild hebben, met de woorden: “Niet treuren lieve mensen, drink er nog eentje.”

‘Patje Kete’, zoals hij in voetbalkringen werd genoemd, kwam aan bij Daring Brugge in 2014 op aandringen van voorzitter Wim Vandycke. Jaar na jaar leerde Patje de kleintjes voetballen, met passie en gedrevenheid. Patje voelde zich als een vis in het water bij de allerjongsten. Hij lag vele jaren aan de basis van de ontwikkeling van zoveel jonge voetballertjes. Hoe hij tewerk ging? We horen het hem nog zeggen: “Als trainer moet je veel geduld hebben. Maar ieder kind kan leren voetballen als je de trainingen op een leuke en plezierige manier brengt. Bij de allerkleinsten moet het een spel blijven.”

Laatste wedstrijd

We maken een tijdsprong naar augustus 2019. Patrick Deketelaere stevende naar voorzitter Wim Vandycke met de melding dat hij de diagnose had gekregen van een verschrikkelijke spierziekte. Toch bleef Patje Daring Brugge trouw. Hij observeerde zijn voetballertjes, behielp zich met loopkrukken, scootmobiel of rollator en was vergezeld door zijn vrouw Kathleen. Ter gelegenheid van Daring Dag in mei 2022 kon de vaste trainer van een jeugdploeg niet aanwezig zijn. Patje coachte toen zijn laatste wedstrijd. Op 18 maart kwam hij er voor het laatst. Een longontsteking velde daarna de prachtmens definitief. Zijn lichaam was op, zijn geest bleef helder. Tot zijn laatste uren bleef Patje berichtjes sturen naar zijn beste kameraden bij Daring Brugge. Een halfuur voor zijn dood sms’te hij: “Vraag aan JP (ondergetekende) of hij iets moois wil maken over mijn periode bij Daring voor de krant.”

Oprechte deelneming

Patrick Deketelaere laat zijn echtgenote Kathleen Decleer, kinderen Mathias en Febe en kleinzoon en zijn beste vriendje Sep achter. De uitvaart vond plaats op donderdag 6 april in crematorium Blauwe Toren. Aan de nabestaanden biedt de redactie haar oprechte deelneming aan. (JPV)