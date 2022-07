Dany Denolf uit Zwevezele overleden: “Drijvende kracht achter Wingene for Cycling”

Op zaterdag 9 juli trekt Dwars door Wingene door de straten en dit georganiseerd voor vzw Wingene for Cycling. Voor de start zal er een minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis aan de erevoorzitter Dany Denolf. Hij was 65 en overleed op zaterdag 2 juli thuis in Zwevezele aan een slepende ziekte.

Dany werd in Zwevezele geboren op 26 augustus 1956. Hij was heel geliefd binnen zijn gemeente en had er veel vrienden en familie.

Dany was een gedreven fietshandelaar onder de naam ‘fietsen Denolf’. Zijn zoon Gianni nam de zaak over. Daarnaast was hij de drijvende kracht achter vzw Wingene for Cycling.

Het team achter de wielervereniging zal Dany enorm missen. “Dany was een enthousiast en gedreven man die enorm fier was op de wielersport”, weet voorzitter Koen Van Haecke. “Hij bracht altijd goede raad en bracht een positieve sfeer binnen ons team. Hij was niet zomaar een drijvende kracht, hij was ook onze erevoorzitter. Zijn leven lang was hij betrokken bij de koers. Zijn kleinzoon Gauthier Sevranckx, nam onlangs de Belgische driekleur bij de junioren en daar was hij heel fier op.”

Uitvaartdienst zaterdag 9 juli

Dany was de echtgenoot van Ariane Geldhof. Hij was vader van vijf kinderen. Giovanni (Jessica Kerckhof), Virginie (Michaël Servranckx), Gianni (Stephanie Vanthourenhout), Ritchie (Delphine Couckuyt), Shani (Dries Vastmans).

Hij was opa van acht kleinkinderen. De plechtige uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de parochiekerk van Sint-Aldegondis in Zwevezele op zaterdag 9 juli om 10 uur. Na de dienst volgt de crematie en inzetting van de urne op de begraafplaats van Zwevezele. Dany ligt opgebaard bij uitvaartzorg Denolf in Zwevezele.