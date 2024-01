“Dankzij hem zijn duizenden stukken gedigitaliseerd”: stadsarchivaris Willy Vallaey uit Roeselare overleden

Willy Vallaey, diensthoofd van het Roeselaarse archief is overleden. Vallaey zette het archiveren van zijn voorganger Michiel Debruyne sinds 1986 verder en zorgde dat duizenden stukken werden gedigitaliseerd.

“Dat digitaliseren zal een van de grootste verdiensten zijn van Willy”, vertelt Wilfried Devoldere, voorzitter van de lokale afdeling Mandel-Leie van Familiekunde Vlaanderen die vaak in de archiefstukken van de stad grasduint en Willy van nabij heeft gekend. “Ik ontmoette hem al veel toen het archief nog vooral uit stoffige dozen bestond die zich bevonden op de al even stoffige zolder van het stadhuis. Hij heeft veel inspiratie gevonden bij Noël Favorel, een van de vele vrijwilligers van het archief. Hij had alle bestaande stukken van de 15de, 16de en 17de eeuw overgeschreven en geïnventariseerd. Het oudste document dateert van 1415. Willy en zijn team hebben hetzelfde gedaan voor de belangrijkste documenten van na die periode.”

Archiefstukken en boeken

“En hij heeft de aanzet gegeven om zoveel mogelijk zaken te digitaliseren. Dat gaat dan over echte archiefstukken maar ook over boeken, kranten en tijdschriften afkomstig van de stad zelf maar ook van inwoners, verenigingen of bedrijven die hun materiaal aan de stad schonken. Het is niet alleen de taak van het archief om zaken te bewaren maar ook om ze toegankelijk te maken, ook daar heeft Willy zijn verdiensten.”

“Ondertussen huist het archief niet meer op de zolder maar in het voormalige politiekantoor op de Botermarkt en is het een zeer toegankelijke plek geworden voor onderzoekers of mensen die een stamboom willen opbouwen. Veel zaken kan je nu met enkele klikken online vinden. Al die stukken bevinden zich sinds 2017 in het e-depot of het digitaal depot”, aldus nog Wilfried Devoldere. (BCR)