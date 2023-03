Daniël Schaubroeck (84), die schoenen maakte voor bekende wielrenners, overleden

De Oostrozebeekse schoenmaker Daniël Schaubroeck is op 17 maart overleden. Tijdens zijn beroepsleven maakte hij schoenen voor wielrenners waaronder ook voor grote namen als Roger en Erik De Vlaeminck.

Daniël Schaubroeck werd geboren op 12 oktober 1938 in Oostrozebeke. Hij woonde in de Voldersstraat en was de weduwnaar van Nadine Dewaele. Daniël was tijdens zijn beroepsleven een gekend schoenhersteller. Hij leerde het beroep van schoenmaker op heel jonge leeftijd. Ook zijn overgrootvader en vader waren schoenmakers.

Daniël was gespecialiseerd in het maken van schoenen voor wielrenners. Zijn cyclocrossschoenen waren gekend in het gehele land. Zo kreeg hij bekende renners over de vloer onder wie Messelis, Roger en Erik De Vlaeminck, Liboton en Museeuw. Naast het maken van schoenen hield hij zich ook bezig met het herstellen van allerhande lederartikelen. Daniël bleef werken tot zijn 70 jaar. Hij was de allerlaatste schoenmaker in het dorp.

De plechtige afscheidsdienst van Daniël Schaubroeck vindt plaats op zaterdag 25 maart om 10.30 uur in de Sint-Amanduskerk. Hij wordt begraven in een grondconcessie op de gemeentelijke begraafplaats in de Kalbergstraat.