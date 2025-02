Daniël Liefooghe sterft dag na tachtigste verjaardag

Daniël Liefooghe uit de Casselstraat vierde op 13 februari nog zijn 80ste verjaardag, een dag later overleed hij. Hij was de levenspartner van Nelly Taffin, en de vader van prof. dr. Andreas (Andy) en Davy Liefooghe, die beide in Engeland wonen. De jongste tijd sukkelde Daniël met zijn gezondheid. Hij werd geboren in het ouderlijke huis in Loker op 13 februari 1945, en overleed in Poperinge op 14 februari 2025. Via zijn partner Nelly, was hij plus-grootvader van zangeres Geike Arnaert van Hooverphonic.

Hij werkte eerst een tijdje bij Picanol, en vervoegde dan de politie in Menen. Later werd hij veldwachter in Poperinge. Na de fusies maakte hij als officier van gerechtelijke politie deel uit van het Poperingse politiekorps. Bij de eenmaking van de politie en Rijkswacht werd hij hoofdinspecteur van politie, en werd hij een tijd coördinator-hoofd van de politie in het lokale commissariaat Vleteren. Bij zijn op pensioenstelling werd hij vereremerkt als Ridder in de Orde van Leopold II.

Samen met zijn collega van bij de politie en goede vriend Roland Gesquière was hij medeoprichter van de lokale radio Hoppebel. Daniël werkte er achter de schermen als technieker, chauffeur en duivel-doet-al. Zijn andere grote hobby was fotografie. Hij was lid van de Poperingse Fotoclub, waarmee hij allerlei projecten uitwerkte. In 2009 namen ze met een werkgroep van 13 vrijwilligers foto’s van ieder van de 10.786 graven op de Britse begraafplaats Lijssenthoek in Poperinge. Ook de hopteelt was één van zijn geliefde thema’s.

De familie verstuurt geen rouwbrieven. Condoleren kan via Begrafenissen Demuys in Poperinge. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op woensdag 19 februari om 10 uur in de Poperingse OLV-kerk (Casselstraat).