Dan toch geen Kortrijkse straatnaam voor overleden Martine Tanghe: “Uit respect voor haar keuze om in 2020 geen ereburger te worden”

Stad Kortrijk is niet zinnens om een straat naar oud-VRT-nieuwsanker Martine Tanghe vernoemen. De journaliste, die in deelgemeente Bissegem opgroeide, overleed op zondag 23 juli. “Eind 2020 boden we haar het ereburgerschap aan. Ze was gecharmeerd maar weigerde omdat ze vond dat haar band met Kortrijk onvoldoende uitgesproken was. Uit respect voor haar keuze toen zal ik als cultuurschepen ook niet instemmen met een voorstel voor straatnaam voor haar”, liet Axel Ronse (N-VA) weten. De stad zal de familie wel een officiële rouwbetuiging sturen.

Voormalig VRT-journaliste Martine Tanghe overleed op zondag 23 juli. Zij werd 67. Tanghe werd geboren in het Oost-Vlaamse Bellem, maar groeide op in Bissegem, een deelgemeente van Kortrijk.

Lubbeek, de gemeente waar Martine Tanghe woonde, opende in haar bibliotheek een rouwregister. Kortrijk overwoog om hetzelfde te doen, maar beperkt zich nu enkel tot het overmaken van een officiële rouwbetuiging.

“De familie heeft uitdrukkelijk gevraagd om alle rouwbetuigingen via de VRT te laten lopen”, zegt schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester), die even plaatsvervangend burgemeester is in Kortrijk nu Ruth Vandenberghe op vakantie is.

“De stad zal die wens ook respecteren. Of we overwegen een straat naar Martine Tanghe te vernoemen? Het is niet aan mij om die vraag te beantwoorden, maar als stad zijn we natuurlijk heel trots dat zo’n icoon haar vorming in Kortrijk kreeg.”

Geen ereburgerschap, dus geen straatnaam

Normaal gezien buigt de Kortrijkse straatnaamcommissie zich over zo’n vraag. Schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) liet echter weten dat dat allicht niet zal gebeuren.

“Toen Martine Tanghe stopte bij de VRT (eind 2020, red.) heeft de burgemeester haar het ereburgerschap aangeboden. Ze was gecharmeerd maar weigerde omdat ze vond dat haar band met Kortrijk onvoldoende uitgesproken was. Uit respect voor haar keuze toen zal ik als cultuurschepen ook niet instemmen met een voorstel voor straatnaam voor haar”, aldus Ronse.

“Maar ze was wel degelijk zeer geëerd door de vraag om ereburger te worden”, weet Wouter Allijns (Team Burgemeester) nog. “Ze heeft die titel toen vooral uit bescheidenheid geweigerd.”