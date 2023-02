Crowdfunding voor cannabiskuur mocht niet meer baten: Chantal, mama van Laura, vroeger dan verwacht overleden

Nog geen maand geleden startte Laura Talloen een crowdfunding op, ze had steun nodig om de cannabiskuur voor haar mama die leed aan kanker te bekostigen. Ze slaagde erin om een mooi bedrag op te halen, maar het mocht niet meer baten: mama Chantal De Cuyper is maandag overleden.

Ongeveer 9.000 euro had ze nodig, om drie maanden verder te kunnen doen met de cannabiskuur die in ons land niet wordt terugbetaald. “Kort na het verschijnen van onze oproep in de krant hebben we nog een nieuwe dosis kunnen aankopen. Mama was echt ontroerd dat ze op zoveel begrip en steun van onbekenden kon rekenen. Maar twee weken geleden is het heel snel bergaf gegaan met haar gezondheid”, vertelt Laura. “Volgens de artsen was het einde in zicht, toen wisten we al dat we onze geplande reis in april waarschijnlijk niet meer gingen halen. Maar eerlijk, mama had er vrede mee. Ze was eigenlijk echt op. Toch heeft ze nog tot de laatste minuut gevochten.”

“Twee weken geleden werd het duidelijk dat we mama’s laatste reis naar Spanje niet meer zouden halen”

Chantal, die voor haar ziekte lang onthaalouder en daarna thuisverpleegster is geweest in Oudenburg, is maandag op 55-jarige leeftijd in haar eigen huis in Varsenare overleden. “Ze was omringd door haar hele familie, vol liefde”, klinkt het bij haar dochter. “Het is moeilijk om te omschrijven hoe we ons nu voelen. Vooral leeg eigenlijk. Papa (die kampt met de gevolgen van een hersenaneurysma, red.) reageerde heel emotioneel. Omdat hij niet zelfstandig kan leven zal hij vroeger dan verwacht fulltime in een dagcentrum moeten verblijven.” Chantal zal op maandag 27 februari worden begraven.