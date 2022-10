Crematorium Oostende na anderhalf jaar op kruissnelheid

Crematorium Polderbos in Oostende noteerde sinds de opstart anderhalf jaar geleden al 3.227 crematies en dat gaat volgens directeur Johan Seynaeve verder in stijgende lijn. Met Allerzielen in het vooruitzicht, wijst hij ook nog eens op de maatschappelijke rol van crematoria. “We zetten onze deuren open voor rondleidingen en lezingen.”

In 2021 (vanaf de opening in maart) vonden in crematorium Polderbos 1.269 crematies plaats, dit jaar waren het er tot nu toe 1.958. “Daarmee stevenen we af op het vooropgestelde cijfer van 2.400 crematies per jaar”, zegt directeur Johan Seynaeve. Gemiddeld vindt er maandelijks ook een 20-tal uitvaartceremonies plaats.

Het crematorium opende vorig jaar in maart de deuren op de site van de vroegere steenbakkerij De Keignaert. De inplanting stond lange tijd ter discussie: bewoners van de wijk Westerkwartier zagen de komst van een crematorium langs de Nieuwpoortsesteenweg destijds niet zitten, en dus werd er op zoek gegaan naar een andere locatie. Directeur Johan Seynaeve is daar achteraf gezien blij om. “De prachtige natuur, te midden van de polders, draagt veel bij aan de beleving voor de nabestaanden. De hele omgeving straalt rust en sereniteit uit”, zegt hij.

Sinds 1 september is ook de strooiweide aan de rand van het achtergelegen natuurgebied in gebruik. De volgende stap is nu de afwerking van de natuurbegraafplaats. Nabestaanden zullen daar de as van een overledene in een biologisch afbreekbare urne kunnen begraven. Bij ons zijn natuurbegravingen nog niet zo ingeburgerd, maar dat is volgens Seynaeve slechts een kwestie van tijd. “We komen tenslotte ook uit een tijd waarin crematie niet gangbaar was, omdat het niet in onze traditie zat. Vandaag kiest al 85 procent van de mensen voor crematie. Een tendens waar ook de secularisering voor veel tussen zit: het crematorium is een neutrale plek waar iedereen terechtkan, ongeacht zijn of haar geloof. “Om diezelfde reden zijn uitvaartceremonies ook veel persoonlijker dan vroeger.”

Architecturale parel

Polderbos werd uitgerust met “de beste technologie op de markt”, aldus Seynaeve, maar ook architecturaal is het crematorium een parel. “We kregen al architecten over de vloer uit Noorwegen, Japan en de VS, en laatst zagen we hier studenten van de Leidense universiteit. Mensen zeggen weleens dat het gebouw er langs de binnenkant wat kil uitziet, maar er zit veel symboliek achter.” Zo verwijzen de klimmende en dalende daklijn naar de ups en downs in het leven. “Het toonaangevend ontwerp van Office Kersten Geers en David Van Severen springt van buitenaf meteen in het oog, en past organisch in een groter geheel. Landschapsarchitect Bas Smets is nu ook aangesteld voor de omgevingsaanleg van de Notre-Dame in Parijs”, aldus Seynaeve.

In de twee aula’s samen – ‘Polder’ en ‘Kreek’ – kunnen 400 mensen plaatsnemen. © GF

In de twee aula’s samen – ‘Polder’ en ‘Kreek’ – kunnen 400 mensen plaatsnemen. “De middenschotten kunnen opengezet worden”, toont Seynaeve. “Voor en na de dienst kan de familie even tot rust komen in onze familiekamer, die uitkijkt op de natuur.” Beide zalen staan ook ter beschikking voor voordrachten, lezingen en symposia. “Aan de vooravond van Allerheiligen komt Jessie De Caluwe hier een lezing geven rond rouw en verlies. Op die manier geven we een forum aan maatschappelijk gevoelige thema’s en proberen we het taboe rond de dood bespreekbaar te maken. Ook voor uitvaarten is het crematorium net iets toegankelijker dan de kerk – zeker voor jonge mensen, die daar vandaag vaak geen enkele voeling meer mee hebben”, zegt Seynaeve.

Energiefactuur

Ook hier ontsnappen ze overigens niet aan de hoge gasprijzen. “Onze energiefactuur ging afgelopen zomer plots maal zes. Het komt er nu op aan de crematieovens zo efficiënt mogelijk in te zetten”, klinkt het. Geplande investeringen komen volgens Seynaeve voorlopig niet in het gedrang. “Al moeten we, zoals elke startende onderneming, wel op onze tellen letten. Zo hebben we de installatie van de zonneweringen in de aula’s nog even ‘on hold’ gezet.”

Crematorium Polderbos wordt beheerd door de intergemeentelijke samenwerking OVCO, waarin zowel Bredene, Oostende, Oudenburg als Middelkerke vertegenwoordigd zijn. Er was een grote maatschappelijke vraag naar een dichtbijgelegen en goed bereikbaar crematorium met aanvaardbare wachttijden.

“Het dichtstbij gelegen crematorium, dat van Brugge, was allang overbelast”, zegt Seynaeve. “Met wachttijden van meer dan een week zagen families zich vaak genoodzaakt uit te wijken naar nog verder gelegen crematoria, of moesten ze opteren voor een plechtigheid en asverstrooiing of bijzetting op verschillende dagen. Met Crematorium Polderbos nemen we die extra emotionele belasting van onnodig verre verplaatsingen weg. We bieden een meerwaarde voor de hele kuststreek, tot in De Panne.”