Creatieve duizendpoot Hugo Bourgeois (59) overleden

Maandag is Hugo Bourgeois (59) overleden in het UZ in Gent. De Rekkemnaar, die al een tijdlang in het Gentse woonde, was een creatieve duizendpoot. Hij stond mee aan de wieg van jeugdhuis Klakkeboem in Rekkem én La Gare in Lauwe en speelde gitaar bij onder meer Two Russian Cowboys. Bandleden Luc Dufourmont en Dick Descamps blikken terug.

Op maandag 8 mei overleed Hugo Bourgeois op 59-jarige leeftijd in het UZ in Gent. Hij werd enkele weken geleden opgenomen na een leverfalen en overleed aan de complicaties. Hij woonde dan wel al enkele decennia in het Gentse, altijd zal hij verbonden blijven aan geboortedorp Rekkem en buurgemeente Lauwe.

Als jonge gast was hij al erg begaan met het culturele reilen en zeilen in beide gemeentes. Samen met enkele gelijkgestemde zielen kon hij zich niet meer vinden in de werking van Jeugdklup Hey dat De Kelder als lokaal had. Ze scheurden zich af en richtten jongerencafé Klakkeboem op aan de grens met Menen.

Anarchist

Een culturele thuishaven voor de alternatieve Groot-Menenaar. Dat werd ook jeugdhuis La Gare in Lauwe, waarbij hij ook nauw betrokken was. “Hugo durfde van de platgetreden paden gaan. Als fan van Captain Beefheart, Frank Zappa en the Velvet Underground mocht het wat eigenzinniger zijn. Hij was een anarchist van inborst”, vertelt Dick Descamps, die ruim 30 jaar met Hugo op het podium stond.

Want zelf was Hugo een meer dan begenadigd gitarist. Een greep uit het in kennerskringen welbekende repertoire: Eugène en de Theebuiltjes, Party at Vanzetti’s, Tweng, Les Bourvil Superstars, Los Willems Vermandeiros, Bibberkopf Böttleneck, Two Russian Cowboys. Bij die laatste speelde hij samen met Luc Dufourmont en Dick Descamps.

Luc groeide als buurjongen op met Hugo. In 1984, aan de toog van de Labberleute in Aalbeke richtten ze samen cultband, Two Russian Cowboys op. Het was de start van een muzikaal avontuur. “Maar hij wilde niet de muziek maken die ze op de radio willen draaien”, weet Luc.

Scheve akkoorden

Of hij het verder had kunnen schoppen? “Hij was onvolprezen”, zegt Dick. “Toen hij moest vervangen worden, hadden we met Wouter Spaens en mijn zoon Harry twee gitaristen nodig, trots dat Hugo was. Hij had een bepaalde stijl – met fingerpicking en scheve akkoorden – die onnavolgbaar was.”

Maar hij was meer dan een gitarist. “Hugo was een intellectueel die dikke boeken las – hij gebruikte vaak lange, moeilijke woorden, maar hij begreep ze wel. Wij niet”, lacht Luc. “Hij werkte lang in een drukkerij en was van plan om zelf een uitgeverij te starten. Dat heeft hij niet meer kunnen verwezenlijken.”

Hugo laat met Boris, waar Luc peter van is, en Zita twee kinderen na. “Muziek was zijn leven, maar zijn kinderen waren dat nog meer. Hij was een goeie vader. Hij liet zelf van repeteren gewoonweg omdat hij wilde koken voor zijn kinderen.” (JD)

De uitvaartplechtigheid vindt plaats volgende week dinsdag 16 mei om 11 uur in Lochristi.