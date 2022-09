Corona is dan toch dodelijk voor Heulse 101-jarige Noëlla Felhoen-Lainez

De 101-jarige Noëlla Lainez uit Heule is donderdagmiddag 22 september in het AZ Groeninge overleden. Vier maanden geleden mocht zij nog in goeden doen haar 101ste verjaardag vieren. Het tragische is wel dat ze in het ziekenhuis anderhalve dag corona heeft gehad en eraan overleden is, terwijl ze de hele coronaperiode gespaard gebleven was en ze vijf keer gevaccineerd was.

Zes weken geleden was ze in het ziekenhuis opgenomen en ze leek aan de beterhand. Na het weekend zou ze verhuizen naar een zorgflat van wzc Ter Melle. Noëlla woonde tot nu toe nog alleen in haar woning in de Kortrijksestraat en trok er zich met de hulp van haar kinderen uit de slag. Zij was de echtgenote van Jules Felhoen, bekend figuur in Heule, die 40 jaar geleden overleden is.

Schoenwinkel

Noëlla is op 31 mei 1921 in Sint-Eloois-Winkel geboren. Ze was maar negen maanden oud toen haar ouders zich in de Wittestraat in Heule kwamen vestigen. Ze komt uit een gezin van acht kinderen, zeven meisjes en maar één jongen. Tot haar veertiende liep ze school in Sente en ging dan dienen bij een gezin in Zwevegem. Ze trouwde in 1948 met Jules Felhoen. Terwijl haar man schoenmaker en -hersteller was, hield Noëlla een schoenwinkel open tot begin de jaren tachtig. Jules was ook bekend als brandweerman en was ere-adjudant.

Vier kinderen

Noëlla’s jongste zusje (dat helaas maar 2 jaar werd) heette Elisabeth en was als zevende opeenvolgende dochter naar koningin Elisabeth vernoemd die officieel ook haar meter was. Zo heeft Jules ooit een paar schoenen mogen maken voor prinses Marie-José, dochter van koningin Elisabeth en zus van Leopold III. Dat wist Noëlla nog op haar 100ste verjaardag te vertellen. Jules en Noëlla zijn samen lid en/of bestuurslid geweest bij Samana, Tuinhier, Okra en Neos. Ze waren samen ook vinkenier en Noëlla ging vroeger ook graag dansen. De jongste jaren was haar gezicht beperkt, maar stemmen herkende ze goed.

Noëlla was moeder van vier kinderen: Nicole (met wijlen Jacques Ghillemyn), wijlen Marc (met Roos Mussly en op 64-jarige leeftijd overleden in 2014), Christine (met Ghislain Isenbaert) en Geert (met Ann Declercq). Allemaal wonen ze in Heule en zijn ze ergens betrokken (geweest) met brandweer en Rode Kruis. Noëlla had ook 9 kleinkinderen, 16 achterkleinkinderen en ook al 3 achterachterkleinkinderen. Haar uitvaart heeft plaats op donderdag 29 september om 10 uur in de Sint-Eutropiuskerk in Heule. (NOM-Begr. Debonné/Sereni)