Concessie op een kindergraf kan je gratis verlengen: “Duidelijkheid en rechtszekerheid voor nabestaanden”

In Poperinge kan je de concessie op een kindergraf gratis omzetten naar een concessie van dertig jaar. Die kan je ook gratis onbeperkt hernieuwen.

“Op de Poperingse begraafplaatsen werden kinderen vroeger gratis en zonder concessie begraven. Dat betekent dat de grafrust slechts tien jaar liep. Nu kan je die gratis omzetten naar een concessie van dertig jaar, die je onbeperkt gratis kan hernieuwen”, legt schepen van Burgerzaken Loes Vandromme (CD&V) uit.

“De concessie en toekomstige verlengingen worden toegestaan als de graven onderhouden zijn. Door concessies voor kindergraven in te voeren krijgen nabestaanden duidelijkheid en rechtszekerheid.” De concessie kan je online aanvragen via www.poperinge.be/concessies of 057 34 66 74. De dienst burgerzaken kan je ook contacteren voor meer informatie of hulp.