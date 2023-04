Collega’s van Gilbert Vankemmel nemen afscheid met zijn bus in Kortrijk: “Afscheid kwam veel te snel”

Gilbert Vankemmel (63), bekend van Taxi Gilbert in Kortrijk, is overleden. Hij had kanker, er werd een gezwel gevonden tussen longen en hart en was al drie jaar in behandeling met ups en downs, maar sinds december ging het achteruit. In maart kreeg hij de diagnose dat hij nog maar enkele maanden te leven had. “Door zijn ziekte lag het afscheid wel in het verschiet, maar toch was het spoediger dan verwacht en kwam het heel hard binnen. Hij heeft zeer moedig gestreden, maar helaas donderdag de strijd verloren”, vertelt Carine.

De uitvaartplechtigheid met een honderdtal aanwezigen ging woensdagvoormiddag door in de aula van het crematorium Uitzicht in Kortrijk. 36 chauffeurs en reisleiders van het Flamingoteam brachten een laatste groet en kwamen gezamenlijk met zijn bus naar de uitvaart.

Collega, chauffeur en vriend

Buschauffeur Helmut Myny (52) begon tien jaar geleden ook bij Flamingo, maar kende Gilbert van daarvoor al. “In het kleine buswereldje ken je elkaar. Ik rij intussen al 32 jaar en dan kom je elkaar wel eens tegen langs de baan. Het was een goede collega, uitstekende chauffeur en vriend. We hebben samen veel gelachen, hij kon de grappigste anekdotes vertellen, goed om een boek over te schrijven. Hij was altijd recht voor de raap en draaide niet rond de pot. Dat heb ik graag, ik ben ook zo.”

“We wisten dat het eraan kwam, maar we wisten niet dat het afscheid zo snel zou komen”

Twee weken geleden werden twee nieuwe autocars ingehuldigd en ging het Flamingoteam samen eten. Dat was de laatste keer dat zijn collega’s Gilbert zagen. “We wisten dat het eraan kwam, maar we wisten niet dat het afscheid zo snel zou komen”, zegt Helmut.

Ook vaste reisleiders voor Corsica/Zuid-Frankrijk en Oostenrijk/Duitsland, Johan Bossuyt en Willy Verheyde, waren geschrokken. “Wij hebben zeer nauw samengewerkt met Gilbert. Johan tien jaar en ik zeven. Hij was onze vaste chauffeur voor onze bestemmingen. Het was een bijzondere man en was naar ons toe een open boek. Hij vertelde vaak over thuis en over zijn leven”, vertelt Willy. “Zijn afwezigheid zal zeer, zeer raar doen. Ik ga binnenkort opnieuw naar Corsica, dit keer zonder Gilbert. Mijn medeleven gaat vooral uit naar zijn partner Wilma. Ze zagen elkaar heel graag”, aldus Johan.