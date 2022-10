Collega’s en vrienden nemen op zee afscheid van Blankenbergse kitsurfer Christ

Met een traditionele Hawaiaanse Paddle Out werd op het strand van Blankenberge afscheid genomen van de onlangs op 60-jarige leeftijd overleden Christ Houtters. Een groot aantal surfers trok het water in en vormde een bloemenkring.

Het overlijden van Christ Houtters (zie https://kw.be/nieuws/samenleving/overlijden/christ-houtters-60-wordt-onwel-op-strand-blankenberge-en-overlijdt-ter-plaatse-hij-is-gestorven-op-de-plaats-waar-hij-het-liefste-was/ )laat zeker in de surfgemeenschap in Blankenberge weinigen onberoerd. Na een dienst met crematie eerder op de dag, kwamen zijn vrienden en familieleden vrijdagavond samen op het strand van Blankenberge, nabij de O’Neil surfclub. Heel wat surfers trokken met hun plank het water in voor een zogenaamde Padle Out.

Applaus als eerbied

“Dat is een uit Hawaï afkomstige traditie bij een overlijden in de surfgemeenschap”, zegt Christoph Poegnie, uitbater van de O’Neil surfclub en goede vriend van de overledene. “We trekken daarbij het water in nemen allemaal bloemen mee om er samen een kring mee te vormen. En dan geven we een applaus uit eerbied voor de overledene. De urne met zijn as zal later nog dieper op zee uitgezet worden.”

Christoph Poegnie is duidelijk nog geëmotioneerd als hij het verhaal doet. Hij was er dan ook bij toen zijn goede vriend overleed. “Met een viertal kameraden waren we hier garnalen aan het kruien toen hij plots zei dat hij zich niet goed voelde en terug naar het strand zou gaan. Christ stond tot boven zijn knieën in het water toen hij in elkaar zakte. We hebben hem geprobeerd te reanimeren maar geen hulp kon nog baten”, vertelt Christoph.

“Chris was echt enorm geliefd hier in de club in in de hele surfgemeenschap. Hij was vooral een kitesurfer en was in de club echt een manusje van alle. Christ was DJ, klusjesman, animator en al wat je maar kunt bededenken. Hij zal bij jong en oud echt gemist worden.”

(PDV)