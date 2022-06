Collega-brandweermannen brengen eresaluut aan verongelukte Andy op plaats ongeval in Hooglede

Op de plaats waar zondagochtend brandweerman Andy Dejonckheere (50) uit Hooglede omkwam bij een ongeval met zijn motor, hebben zijn collega-brandweermannen dinsdagavond een stil herdenkingsmoment gehouden. Ze namen op hun manier afscheid met een eresaluut.

Op een parkeerplaats vlak bij zijn woning in de Koningstraat botste Andy met zijn motor tegen een bloembak. Op, in en rond de bloembak staan nu al foto’s, bloemen en krijtopschriften die aantonen dat hij gemist zal worden en geliefd was.

Onmacht en verdriet

‘Da we jou graag zien’, We zullen je missen moatje’ staat er te lezen. “Hier waren we niet op voorbereid”, klonk het bij zijn collega-brandweermannen van de post Hooglede.

“Een oproep voor een tent na een ongeval. Iedereen deed wat hij kon. Maar nu een gevoel van onmacht, verdriet en verslagenheid.” Met een gedicht, een minuut stilte en een eresaluut brachten ze één voor één hulde.

