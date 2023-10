Club Brugge-supporter Patrick (61) sterft bij fietsongeval op weg naar match: “Hij keek elk weekend zó hard uit naar de wedstrijden”

Een tragisch verkeersongeval kostte Patrick Van Hee (61) zondagmiddag het leven. De man was een trouwe supporter van Club Brugge en net op weg naar ‘zijn’ ploeg liep het verkeerd. Patrick werd vlakbij het stadion aangereden op zijn fiets en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. “Hij keek telkens opnieuw zó hard uit naar de wedstrijden van Club”, zegt zijn echtgenote Brigitte.

Wat een gezellige zondagmiddag moest worden met zijn voetbalvrienden, is geëindigd in een tragisch ongeval. Patrick Van Hee was even voor 13 uur met zijn fiets vertrokken van zijn woning in Sint-Andries. Bestemming? Het Jan Breydelstadion. Daar speelde Club Brugge om 13.30 uur de topper tegen Antwerp. Brugge won de wedstrijd, maar dat maakte Patrick helaas niet meer mee.

Aangereden

Enkele minuten nadat hij thuis in Sint-Andries was vertrokken, raakte de 61-jarige man betrokken bij een verkeersongeval op de Gistelse Steenweg. Op een boogscheut van het stadion werd Patrick aangereden door een personenwagen. Wellicht gebeurde dat na een verkeerd manoeuvre van de fietser.

Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige wou de fietser de rijbaan dwarsen, maar de precieze omstandigheden worden onderzocht. De wagen zou wel niet te snel gereden hebben. Zeker is dat Patrick door de klap zwaargewond raakte. De hulpdiensten dienden hem ter plaatse de eerste zorgen toe. De man werd in kritieke toestand afgevoerd, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

Passie voor Club Brugge

De verslagenheid in zijn omgeving is groot. Patrick wordt omschreven als een man met het hart op de juiste plaats. De man was getrouwd – kinderen had hij niet – en bij zijn echtgenote Brigitte Vantorre kwam het nieuws zeer zwaar aan.

“We waren een koppel sinds 1987 en de laatste dertien jaar waren we getrouwd”, vertelt Brigitte. “Voor Patrick was dat laatste wel belangrijk. Hij wou heel graag trouwen. Ik zal hem enorm missen. In het weekend genoten we samen van fietsritjes of gingen we gezellig naar de markt. Maar de grote passie van Patrick was zeker Club Brugge. Hij keek echt uit naar elke wedstrijd die Brugge speelde. Dat was ook dit weekend het geval.”

Kunst en schilderen

Bij Uze Plekke, een welzijnsschakel waar mensen elkaar ontmoeten en één groep vormen op basis van gelijkwaardigheid, komt het nieuws van zijn dood hard binnen. “Patrick was enorm geliefd en ook persoonlijk had ik er een goede band mee. Altijd was hij opgewekt”, zegt voorzitter Angelino Meuleman.

“Hij was hier al tien jaar lid en bloeide bij ons echt open. Hij was een enorm fervent supporter van Club Brugge en miste geen enkele thuiswedstrijd. Maar daarnaast was hij hier ook bezig met kunst en schilderen. Binnenkort zou hij hier een tentoonstelling houden met zijn werken. Jammer genoeg is het zover niet gekomen. Ook voor zijn vrouw Brigitte is dit natuurlijk verschrikkelijk nieuws. Ik ben al bij haar op bezoek geweest en vannacht (zondagnacht, red.) zal er een vrijwilliger van ons bij haar blijven. Ze kan vanzelfsprekend ook de komende tijd op onze steun rekenen. Toen ik wegging zei ik haar als troost: Club Brugge heeft vandaag voor hém gewonnen. We zijn van plan om te vragen of de mogelijkheid bestaat voor de volgende thuiswedstrijd een minuut stilte te houden.” (MM)