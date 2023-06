Club Brugge rouwt om ex-speler Robert Gydé (91)

Club Brugge is in rouw. In de kerk OLV Onbevlekt Ontvangen op Ver-Assebroek werd woensdag afscheid genomen van oud-speler Robert Gydé. De gewezen verdediger van blauw-zwart overleed op woensdag 31 mei. Hij werd 91.

Robert Gydé werd geboren op 8 januari 1932 in Brugge. Hij doorliep als jongetje alle jeugdreeksen bij Club Brugge en stootte als 19-jarige door naar de eerste ploeg. Gydé maakte zeven seizoenen, van 1951 tot 1958, deel uit van de A-kern van blauw-zwart. Hij speelde 153 matchen, waarbij hij als verdediger eenmaal de netten kon doen trillen. Op 1 mei 1956 scoorde hij de tweede treffer in de 3-1-overwinning tegen Sint-Niklaas.

Geen thuismatch gemist

“Mijn vader was een echte Clubman”, vertelt zijn zoon Filip. “Tot in 2019, toen hij na een valpartij met zijn fiets in het ziekenhuis en daaropvolgend in het woonzorgcentrum Westervier belandde, ging hij naar élke thuiswedstrijd. Geen enkele thuismatch heeft hij gemist. En hij was fanatiek. Zelfs met gratis tickets wilde hij niet naar de Brugs derby gaan als Club Brugge niet de thuisploeg was. Als klein gastje had ik dan ook geen keuze voor wie ik mocht supporteren. Maar ik heb er geen spijt van en ben ook niet meer veranderd, hoor.” (lacht)

Naast het voetbal werkte Gydé haast zijn hele leven bij de Generale Bank. “Als magazijnier bij La Brugeoise kon hij aan de slag bij de Generale Bank. Hoewel hij enkel zijn diploma van het Atheneum had, werkte hij zich op tot kantoordirecteur en uiteindelijk zelfs onderdirecteur van de bank.”

achterkleinkinderen

Robert was getrouwd met Jacqueline Thill, die hij helaas al in 2005 verloor. Samen kregen ze drie kinderen: zoon Filip (°1960) en dochters Isabel (°1966) en Dominiek (°1970). Zij zorgen voor zes kleinkinderen (Tine, Pieter, Karen, Alex, Gilles en Maxim). Robert maakte ook nog de geboorte van twee achterkleinkinderen mee: Viktor en Stella. “Ons papa was een echte familieman. Zorgzaam, kalm, rustig én grappig. Hij hield ervan om zijn kleinkinderen te plagen. Dan zag je de pretlichtjes in zijn ogen. De geboorten van zijn twee achterkleinkinderen deden hem wel iets. Daar was hij enorm van geëmotioneerd.”

Robert overleed vorige week woensdag 31 mei in woonzorgcentrum Westervier. De uitvaart vond vandaag, woensdag 7 juni, plaats in de kerk OLV Onbevlekt Ontvangen op Ver-Assebroek. Zijn urne werd bijgezet bij die van zijn echtgenote op de nabijgelegen begraafplaats.

Aan de familie en vrienden van Robert biedt de redactie van Brugsch Handelsblad haar oprechte deelneming aan.