Club Brugge in rouw na overlijden ex-materiaalman

De Blauw-Zwarte voetbalfamilie is in de rouw na het overlijden van hun iconische materiaalman Herman Brughmans. Brughmans werd 76 jaar.

Als rasechte Club-supporter was Brughmans jarenlang lid van de supportersfederatie Blue Army. Hij hielp er graag mee bij het uitdenken en voorbereiden van sfeeracties voor in het stadion. In 2012 werd een droom werkelijkheid toen hij onder Georges Leekens werd aangesteld als materiaalman. Die functie oefende hij uiteindelijk uit tot in 2018.

Brughmans zorgde vaak voor de nodige sfeer. Zo werd hij in 2013 tijdens een training verkleed als paus het veld opgereden met een golfkarretje om er vervolgens coach Garrido te zegenen. Brughmans laat een vrouw en een dochter na. De uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag 4 juli.