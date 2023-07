Ciana (16), dochter van Gunther Pauwels en Mike Vandevelde, in haar slaap overleden

Ciana Pauwels woonde in Temse bij haar papa Gunther en diens man Mike Vandevelde. Het immer lachende meisje vergezelde het koppel altijd, ook toen ze recent een tournee door West-Vlaanderen maakten met de boeken die Mike geschreven had. Mike en zijn eerst man Ronny, die in 2020 overleed, werden bekend omdat ze in 2003 als allereerste homokoppel in het huwelijk traden in Roeselare.

Ciana ging altijd graag mee op de foto. Het leven had haar nochtans niet gespaard. Het meisje werd geboren met foetaal-alcoholsyndroom, maar dat nam niet weg dat ze lachend in het leven stond. “Ze had ook een pacemaker, maar verder was haar gezondheid goed. Tot ze af te rekenen kreeg met een zware verkoudheid. We zijn naar ziekenhuis gereden en we moesten ons geen zorgen maken zolang ze geen koorts maakte. Maar deze morgen zou Gunther haar haar aersol toedienen en konden we enkel het overlijden vaststellen”, vertelt een geëmotioneerde Mike die ook op Facebook zijn verdriet uitschreeuwt.

Na het overlijden van Ronny opnieuw een klap voor het nieuw samengestelde gezin. “Ciana was door iedereen graag gezien. We zullen voor haar een mooie uitvaart voorzien. Ze krijgt ook een plekje in het graf van Ronny, waar Gunther en ik later ook komen te liggen.”