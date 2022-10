Chrysantenkwekers beleven moeilijke tijden door droogte en crisis: “Verkopen tegen spotprijzen”

Het is weer volop de tijd van de chrysanten, maar bij sierteeltbedrijf L.V. Meuleman in Snellegem valt de handel dit jaar tegen. Door de aanhoudende droogte van afgelopen zomer bleef de groei lang uit, waardoor alles in het strop is geraakt.

“De vroege chrysantensoorten liepen enkele weken vertraging op, waardoor ze ongeveer gelijktijdig klaar waren met de laatbloeiers. En dus zaten we plots met een heel groot aanbod chrysanten in één keer. Daar profiteert de groothandel natuurlijk van om ver onder de prijs aan te kopen”, zegt Peter Meuleman. De chrysantenverkoop kwam pas deze week goed op gang – voor Peter en zijn vrouw Pascale rijkelijk laat. “Tegen 1 november moet immers alles de deur uit zijn”, klinkt het. Ook in de kleinhandel is de verkoop volgens Peter dit jaar pas laat op gang gekomen. “Die chrysant voor op het graf zullen de mensen er allicht niet voor laten, maar door de crisis worden er wel minder bloemen gekocht voor thuis. Vooral onze meerkleurige chrysanten, waar normaal grote vraag naar is, worden nu veel minder afgenomen. Die zijn in de winkel iets duurder en mensen letten in crisistijd meer op hun uitgaven. Dus blijven wij ermee zitten.”

Niet wanhopen

Daar komt nog bij dat ook voor de siertelers het leven de afgelopen maanden weer een pak duurder is geworden. “De inkoopprijzen voor bloempotten zijn met 70 procent gestegen, potgrond is 30 procent duurder dan vorig jaar maar zelf zijn we nu genoodzaakt om onze chrysanten te verkopen tegen spotprijzen. Anders geraken we ze gewoon niet meer kwijt”, zucht Peter. Desondanks is het alle hens aan dek, want ook het personeelstekort wordt elk jaar nijpender. Toch willen Peter en Pascale niet wanhopen. “We overwegen wel om volgend jaar iets minder chrysanten te zetten”, zegt Peter, “dit jaar zullen we er tenslotte een paar duizend moeten weggooien.”