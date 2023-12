Christophe (54) sterft na een kwalijke valpartij: “In Waasten kon hij genieten van de rust”

Een ongelukkige valpartij, een fractie van een seconde met dramatische gevolgen. Christophe Turquois (54) kwam eerder deze week om het leven nadat hij struikelde en ten val kwam. De man was een graag gezien figuur in Waasten en was erg actief in het verenigingsleven.

Brandweer, ziekenwagens en de politie. De Rijselstraat van Waasten werd afgelopen donderdag gevuld met een indrukwekkende hoeveelheid hulpdiensten, die zich allen naar de woning van Christophe Turquois begaven. Korte tijd later werd duidelijk dat Christophe overleden was, waarop een ware geruchtenmolen zich op gang trok. “Maar laat ons meteen duidelijk zijn: van kwaad opzet is geen sprake”, verduidelijkte procureur Bariseau van het parket van Doornik. “Volgens onze eerste vaststellingen struikelde de man, kwam hij ter hoogte van de trap ten val waarop hij dodelijk gewond raakte. Niemand werd van zijn vrijheid beroofd en dit werd als een accidenteel overlijden geklasseerd. We leven mee met de familie van het slachtoffer.”

Dat het overlijden van de man zoveel emotie teweeg bracht, toont aan dat hij een graag geziene man was. “Hij kwam hier een 4-tal jaren geleden wonen”, klonk het bij zijn vrienden. “Hij stond aan het hoofd van een aantal ondernemingen in het Franse Rijsel. Hier in Waasten kon hij genieten van rust, wat daarom niet wil zeggen dat hij zichzelf opsloot. In geen tijd bouwde hij een vriendenkring uit en we konden altijd bij hem terecht. Weinig mensen die zo snel de sfeer van de ‘Mountches’ begrepen als hij. Zijn ondernemingen hadden succes en moest zich financieel dan ook geen zorgen maken. Hij woonde in een statige woning en had een voorliefde voor mooie wagens. Toch liep hij nooit naast zijn schoenen en dronk hij graag een pint in één van de cafés van Waasten. ‘Mijn rijkdom? Dat is de vriendschap!’ Het was voor Christophe bijna een mantra geworden, hij was gewoon één van ons. Het verlies van Christophe zal een leegte nalaten, eentje die niet zal kunnen worden ingevuld.”