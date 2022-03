Christiane Vanmarcke-Canniere, oud-uitbaatster van bekende Heulse krantenwinkel, overleden

Op donderdag 10 maart is Christiane Canniere op bijna 89-jarige leeftijd in het AZ Groeninge overleden. Zij was de weduwe van Norbert Vanmarcke en was veertig jaar lang het gezicht van de bekende krantenwinkel en drukkerij Vanmarcke in de Kortrijksestraat in Heule. Het is nog geen jaar geleden dat haar dochter Mireille, die haar in de winkel opvolgde, na een korte ziekte onverwacht overleden is.

“Het overlijden van mijn zus was voor mijn moeder natuurlijk een heel zware slag”, zegt dochter Marleen, “en ze had de laatste tijd haar levensvreugde verloren. Toch heeft ze een mooi leven gekend, want mijn ouders mochten lang samenblijven.”

Ook Marleen zelf maakte een bijzonder donkere periode mee. In 20 maanden tijd verloor zij haar vader, haar enige zus, haar echtgenoot en nu haar moeder. Vader Norbert is op 4 juni 2020 in de eerste maanden van de coronapandemie overleden. Zus Mireille stierf op 5 mei vorig jaar op 64-jarige leeftijd en Marleens echtgenoot, gepensioneerd bakker Geert Alsberghe op Heule-Watermolen, overleed kort daarna op 5 mei 2021 en was slechts 62 jaar oud.

Naaister en ploegchef

Christiane is op 5 april 1933 in Heule geboren in de Kortrijksestraat waar haar moeder schuin aan de overkant van de huidige krantenwinkel een kruidenierswinkeltje uitbaatte. Zelf was zij vóór haar huwelijk naaister en werd ze ploegchef in het textielbedrijf Neirynck in Lendelede. Na haar huwelijk stond ze in de krantenwinkel. Zij werd moeder van wijlen Mireille, die met Philip Soens trouwde, en Marleen, echtgenote van wijlen Geert Alsberghe. Ze had vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Sinds het overlijden van haar dochter Mireille baat kleindochter Justine Soens de zaak uit samen met haar vader Philip.

Toen Norbert en Christiane in 1995 met pensioen gingen, verhuisden ze naar Nieuwpoort. Ze keerden in oktober 2019 terug en namen hun intrek in het zorghotel H. Hart in Kortrijk. Zeven maanden later is Norbert overleden. Vorige donderdag moest Christiane naar het ziekenhuis overgebracht worden en ze overleed er dezelfde dag.

De uitvaartdienst heeft op woensdag 16 maart plaats in de Sint-Eutropiuskerk in Heule, gevolgd door de asbijzetting op de begraafplaats in de Mellestraat.