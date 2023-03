Christel (47) uit Oostende verliest strijd tegen darmkanker

Christel Hupperts, de fiere mama van twee prachtige dochters, Xena (22 jaar) en Cy Jay (21 jaar), is op 47-jarige leeftijd overleden. Christel was geen ‘gewone’ mama. Ze zorgde namelijk in haar eentje voor de opvoeding van haar twee prachtige dochters. Iedere alleenstaande ouder weet dat dit geen evidentie is. Zowel organisatorisch als financieel was dit een ware uitdaging die Christel met glans wist aan te gaan. Met plezier zette ze zichzelf op de laatste plek om de meisjes alles te geven wat ze nodig hadden. Christel gooide bovendien alles in de strijd om het ouderlijke huis van ‘haar meisjes’ te kunnen behouden. Ze was zó trots dat dit gelukt was.

Ondertussen werkte Christel als opvoedster in het buitengewoon lager onderwijs. Haar groot hart had immers nog voldoende plaats om ook zorg en liefde te geven aan deze bijzondere leerlingen en haar collega’s. Een typische karaktertrek van Christel, dat zorgen voor en geven aan. Haar liefde voor de ander leek onuitputtelijk. Altijd de ander op de eerste plaats zetten. Of die ander nu een collega, nauwe vriend, familie of verre kennis was. Altijd stond Christel klaar.

Dierenliefde

Dit breidde zich ook uit naar de dierenwereld. Christel gaf aan haar dochters haar liefde voor de ander en ook voor dieren door. Ze zijn samen namelijk een thuis voor tal van dieren die ze een warme thuis willen bieden. Vrienden noemen het al lachend een mini kinderboerderij, omdat er zoveel dierenliefde was.

Noodlot

Dit leek een mooi sprookje over hoe een zachte madame haar plekje veroverde in deze soms harde wereld. Helaas sloeg enkele jaren geleden het noodlot toe. De immer positieve Christel kreeg de diagnose darmkanker. Een diagnose met een hevige impact, maar Christel bekeek het positief en strijdlustig. Ze zou dit overwinnen. Niet voor zichzelf, maar vooral voor haar lieve dochters.

Enkele maanden terug kwam het verschrikkelijke nieuws dat dit verhaal geen happy ending zou kennen. Christel zou niet meer genezen. Het was tijd om te gaan nadenken over de invulling van de tijd die haar nog restte. Een loodzware en oneerlijke denkoefening.

Bucket list

Christel begon een bucket list met allerlei zaken die ze graag nog wou waarmaken. Geen gekke, uitbundige zaken, maar vooral kleine momenten van samenzijn die ze nog wou beleven en extra koesteren. Er was echter één grote zorg die in Christel haar hoofd bleef malen. Wat met haar meisjes? Zullen zij kunnen blijven wonen in hun ouderlijk huis? De plek waar hun mama voor streed en waar ze samen zoveel mooie herinneringen maakten? De plek gevuld vol dierenliefde en vol tastbaarheden van hun mama?

Christel bracht alles in orde om dit te garanderen, maar stootte plots op de absurdheid van de bureaucratie. De dochters dienen immers 22.000 euro aan successierechten te betalen op het toekomstig nalatenschap van hun mama. Een onmogelijk bedrag voor een jonge studente (die dreigt haar studies te moeten stopzetten hiervoor) en een pas gestarte werknemer.

In plaats van te genieten van de tijd die hen nog als gezin rest, zijn er dus nu vooral zorgen en bekommernissen over het ouderlijke huis. Het huis waar hun mama al die tijd voor gevochten heeft. Het huis waar alle spaarcentjes en extraatjes van Christel naar toe gingen. Allemaal voor haar dochters.

Actie

Vrienden en collega’s van MPI De Vloedlijn startten een Fund-Raising-Actie op om Christel en haar meisjes te steunen. Er werd reeds 14.646 euro ingezameld. De actie loopt nog verder. Begin februari werd in MPI De Vloedlijn de maquette voorgesteld van de mini-dierenfarm, ter herinnering aan Christel (Christel ‘s Farm). Ze was zelf aanwezig en was in de wolken over dit mooie project.

In de loop van de voorbije weken kreeg Christel het steeds moeilijker. De pijn werd ondraaglijk. Op 28 februari is Christel heengegaan. De wereld zal haar missen.